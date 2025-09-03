Sardalla y Serrot construirán el nuevo centro de FP en La Grandiella, en Avilés

La unión temporal de empresas formada por Sardalla Española y por Construcciones Serrot construirá el futuro centro de formación profesional de La Grandiella, ... en Avilés, tras haberse hecho con el contrato por 14.456.585 euros, IVA incluido, un importe inferior al presupuesto base de licitación, que era de 17 millones.

La oferta de Sardalla y Serrot fue la que mejor relación calidad-precio ofrecía de las 16 que se presentaron.

El nuevo CIFP contará con unos 7.500 metros cuadrados de superficie construida y distribuida en tres volúmenes interconectados con un sótano y tres plantas cada uno, adaptados al desnivel del terreno. El proyecto ha sido redactado por los arquitectos Eduardo Fernández Fernández, Andrés Diego Llaca y Jeremías Sampedro Rodríguez. En ese espacio se distribuirán 29 aulas de diferente tamaño, cinco talleres, un laboratorio y un salón de actos con capacidad para 163 personas, entre otras dependencias.

El edificio tendrá un consumo energético casi nulo y un sello de sostenibilidad de cuatro hojas verdes, que acredita el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y el mínimo impacto medioambiental.

Acogerá cinco familias profesionales del sector servicios: Comercio y Marketing, Imagen Personal, Administración y Gestión, Hostelería y Turismo y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que saldrán de los institutos de secundaria en los que actualmente se imparten (salvo Imagen Personal).