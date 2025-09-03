El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Proyecto del futuro centro de formación profesional de La Grandiella.

Sardalla y Serrot construirán el nuevo centro de FP en La Grandiella, en Avilés

El contrato ha sido adjudicado por 14,5 millones y la obra tiene un plazo de ejecución de 22 meses

R. D.

AVILÉS.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:02

La unión temporal de empresas formada por Sardalla Española y por Construcciones Serrot construirá el futuro centro de formación profesional de La Grandiella, ... en Avilés, tras haberse hecho con el contrato por 14.456.585 euros, IVA incluido, un importe inferior al presupuesto base de licitación, que era de 17 millones.

