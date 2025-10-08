La comarca de Avilés termina septiembre con el menor número de parados desde 2009

Septiembre se cerró con un total de 7.136 personas inscritas en las listas del paro en los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera ... , Illas, Gozón, Muros de Nalón, Soto del Barco y Pravia, el mejor mes de septiembre desde 2009 y que, además, registra un descenso interanual del 7,97%, mejorando en dos puntos la media nacional y unas décimas los registros asturianos.

Las cifras reflejan un buen comportamiento de la economía local, toda vez que, tradicionalmente, septiembre es un mes que genera desempleo por el fin de la campaña estival, que se traduce en un aumento del número de parados en el sector de servicios, como así ha sido. Sin embargo, el gran cambio de este mes viene por la industria, cuya contratación aumentó un 37,82 por ciento respecto a septiembre de 2024. El dato es importante ya que se produce en plena crisis en la fabricación de equipos para las energías renovables. Esto reflejaría que, a pesar de las turbulencias, la industria comarcal se encuentra en buena situación.

En el caso de Avilés, el número de desempleados en septiembre de 2025 fue de 4.187, sumando cuatro años consecutivos de descenso. Destaca la contratación en el sector industrial, con un crecimiento interanual del 36,13 por ciento hasta alcanzar los 260 contratos.

A pesar de la importancia del turismo en Castrillón, este concejo no se ve afectado por el fin de la temporada de verano y cierra septiembre con 858 desempleados. No sólo representa un descenso interanual del 11,82 por ciento, el mayor de la comarca, es la menor cifra de parados en el municipio en un mes de septiembre desde el año 2006.

Corvera también logra un buen dato. Por primera vez desde 2009 ve como un mes de septiembre se encuentra por debajo del millar de parados, en concreto 957 personas, con un descenso interanual del 5,81 por ciento, dos puntos por debajo de la media regional y unas décimas inferior a los datos nacionales.

Illas se encuentra en 40 parados y es uno de los concejos que tiene más dificultades para generar empleo, limitándose al sector servicios y sin actividad en ningún otro campo. Gozón también vive un buen mes de septiembre y termina con 377, su mejor mes de septiembre desde 2006.

Análisis sindical

Sin embargo, la lectura sindical presenta varios matices. Así, Christian Cueto, secretario de Acción Sindical, Empleo y Formación Sindical en la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, alerta sobre la brecha de género, puesto que el número de desempleadas dobla al de hombres, una situación que se repite mes tras mes. Aunque destaca el aumento de la contratación en términos interanuales, Cueto también muestra su preocupación porque el número de contratos temporales casi doble al de contratos indefinidos.

Christian Cueto explica la caída mensual en los servicios por el fin de la temporada estival, pero también hay una alta precariedad en «la juventud con 709 jóvenes demandando su primer empleo». Para Comisiones Obreras, «aunque el paro sigue a la baja, nos preocupa la temporalidad y la brecha de género, además de la precariedad de los contratos para los jóvenes».

Desde CC OO se insiste en la necesidad de «un control exhaustivo en la regulación del despido y el registro horario», además de revisar «el sistema de protección por desempleo para reforzarlas las prestaciones». Y también se pide una mejora de los niveles salariales para afrontar el aumento del coste de la vida.

Por su parte, Daniel Cuartas, secretario general de la Unión Comarcal de FICA-UGT, señaló que «aunque el comportamiento del sector servicios es el previsto al terminar la campaña estival, es importante la cifra global porque demuestra las fortalezas de nuestra economía».

Cuartas destacó el aumento de las contrataciones en la industria, por ser un sector que ofrece más calidad en el empleo y, tradicionalmente, ha sido el motor de la economía local.

También expresó su preocupación por el alto nivel de temporalidad y la brecha de género. Cuartas reivindicó la firma de contratos estables «sobre todo para ofrecer una seguridad a los más jóvenes y que puedan desarrollar su proyecto de vida en la ciudad».

También alertó sobre la mayor incidencia del desempleo en las mujeres, reivindicando a las administraciones un mayor esfuerzo para terminar con esa desigualdad y todas las consecuencias que tiene.