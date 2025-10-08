El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de las oficinas del Servicio Público de Empleo en el edificio del Principado en la calle de El Muelle. MARIETA

La comarca de Avilés termina septiembre con el menor número de parados desde 2009

Comisiones Obreras y UGT alertan sobre la debilidad del sector servicios, la precariedad y la brecha de género en el desempleo

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:19

Septiembre se cerró con un total de 7.136 personas inscritas en las listas del paro en los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera ... , Illas, Gozón, Muros de Nalón, Soto del Barco y Pravia, el mejor mes de septiembre desde 2009 y que, además, registra un descenso interanual del 7,97%, mejorando en dos puntos la media nacional y unas décimas los registros asturianos.

