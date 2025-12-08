El comercio de Avilés encara una de sus mejores épocas tras un 'Black Friday' anodino

Diciembre es el mes del gasto por excelencia. Los pequeños de la casa reciben ahora regalos de Papá Noel y de los Reyes Magos y, ... quien más o quien menos, se estira un poco más en esta época que tiene como seña de identidad el consumo. Con permiso, de quienes verdaderamente la celebran por su significado religioso.

Llega, además, justo a continuación del Black Friday que, pese a mover algo, no es el fenómeno a pie de calle que puede parecer por el bombo que se le da en todos los sitios. Parece que funciona mejor en las plataformas web, con descuentos muy agresivos en algunos casos que, según la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc, «entorpecen la campaña de Navidad, ya que no da para todo».

En este día importado de los Estados Unidos suele ser el sector tecnológico el que más se beneficia, seguido de la moda. No todas las tiendas y marcas se suben a él, mientras desde las asociaciones comerciales parecen predicar en el desierto porque «seguimos pidiendo que este tipo de campañas importadas y que no responden a nuestra cultura comercial tengan una regulación específica, pues vienen a romper la Navidad, ya que las compras se adelantan y las familias no dan para más. El comercio urbano no puede estar todo el año de promoción en promoción, porque así no se llevan los negocios. Seguiremos peleando y luchando, como la inmensa mayoría de organizaciones de pequeños comercios de toda España, por intentar regular estas promociones, de tal forma que consigan beneficiar por igual a comercios y clientes, sin que las grandes cadenas y multinacionales, a través de sus plataformas online, marquen el paso a los consumidores».

Confían en que el esfuerzo en iluminación navideña que se ha realizado este año contribuya a fomentar el consumo en el comercio

No es extraño, por tanto, que el sector del pequeño comercio tenga «grandes expectativas en esta campaña de Navidad». En primer lugar, porque históricamente «es la campaña más importante del año y las familias siempre hacen un esfuerzo mayor para cubrir sus necesidades de bienes, servicios y ocio, a lo que ayuda que la inflación está contenida, aunque haya habido repuntes en estos últimos meses», señalan desde la Ucayc.

En segundo lugar, el esfuerzo que se ha realizado este año en la iluminación de la ciudad, por mucho que siempre se haya dicho que no se va a iniciar una 'competición' con otras ciudades, parece un atractivo más para que avilesinos y visitantes paseen por las calles y se asomen a unos comercios que parecen darle cada vez más importancia a sus escaparates. En este sentido, la Ucayc organiza el tradicional Concurso de Escaparates de Navidad, que premia la originalidad y el esfuerzo por componer un muestrario bonito. Está, además, el programa de fiestas, con actividad prácticamente a diario para todos los públicos. Más, a partir del día 19, que empiezan las vacaciones escolares.

Desde la Ucayc agradecen que el Ayuntamiento haya asumido una labor «que hizo durante tantos años esta entidad y el sector comercial, con tanto sacrificio y tantos sinsabores». «Afortunadamente, ha sido suplida por las administraciones, que nos representan a todos, y, lógicamente, disponen de fondos para hacer estas inversiones que nos benefician como ciudad, y ayudan al consumo», valoran.

Ahora solo falta que el tiempo contribuya a que los ciudadanos salgan a la calle y participen del jolgorio colectivo en el que se convierte una Navidad que no solo disfrutan los más pequeños.