Una fabada de campeonato
El mierense Tino Lorenzo de la Real se hizo con el primer premio del XLI Concurso de Fabada de El Bollo
AVILÉS. Martes, 23 abril 2019

«El compango de casa y les fabes de Pravia», esta parece ser la fórmula con la que el mierense Tino Lorenzo de la Real ha conseguido ganar el cuadragésimo primer concurso de fabada de las fiestas de El Bollo, celebrado ayer en Avilés. «Estoy encantado y sorprendido, la verdad, me presenté hace unos seis años y quedé segundo. Yo creo que la clave fue el buen embutido elaborado por mi familia allí en Mieres y por supuesto les fabes que son excepcionales», explicó el ganador, tras recibir el trofeo.

Este año han sido ocho los participantes en este tradicional certamen culinario, organizado por la Asociación de Amas de Casa de Llaranes. «Han participado ocho concursantes, cuatro hombres y cuatro mujeres, todos ellos cocineros no profesionales, algunos ya son veteranos en el concurso y otros se apuntaron por primera vez», apuntó la presidenta de la entidad organizadora Margot Carrera.

Como es habitual, el concurso se desarrolló en los soportales del Ayuntamiento. Allí el jurado integrado por la presidenta de las Amas de Casa de Corvera, Rosa Blanco García; el cheff de NH Hoteles, José Otero; y José Benito González, de embutidos Vallina, pudo probar cada una de las propuestas a concurso para calificar después su presencia, sabor, así como la calidad de los ingredientes.

«La competición ha estado bien, con buen nivel en general y similar a años anteriores», apuntó el cocinero José Otero.

Los otros dos clasificados de este año fueron el joven carnicero de Pablo Cueto que se hizo con el segundo puesto con faba de Pravia y el compango que él mismo elabora. «Es el tercer año que me presento, el primero fui cuarto, el año pasado tercero y este segundo, pero aún no he conseguido emular a mi padre que ganó hace siete años», comenta. La tercera clasificada fue Manuela Moñino, una veterana del concurso, ganadora de varios premios y que promete volver.