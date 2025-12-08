El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Clientes en uno de los locales hosteleros de la plaza de abastos. JOSÉ SIMAL

Las comidas y cenas de Navidad resisten el alza de los precios y llenan los restaurantes de Avilés

Aunque queda algún hueco, la mayoría de los locales estarán casi al cien por cien las fechas claves y los dos próximos fines de semana

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

A pesar del hastío con el que se termina tras los múltiples atracones de estas fiestas, las comidas y las cenas de Navidad con familia, ... amigos o compañeros de trabajo son un clásico a prueba de inflación. Da igual que los precios de los alimentos estén por las nubes, lo que inevitablemente repercute en el coste de los menús, la tradición manda y reunirse en un contexto más distendido tanto con aquellos con los que se trata de forma más habitual como con quienes están trabajando fuera es casi un mandamiento. De ahí que a estas alturas sea muy difícil encontrar un hueco para comer o cenar estas fiestas en los días clave de estas fechas. ¿Y cuáles son estos días? Los dos próximos fines de semana, sobre todo cenas de viernes y sábado, la Navidad (jueves 25) y la Nochevieja (miércoles 31).

