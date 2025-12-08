Las comidas y cenas de Navidad resisten el alza de los precios y llenan los restaurantes de Avilés

A pesar del hastío con el que se termina tras los múltiples atracones de estas fiestas, las comidas y las cenas de Navidad con familia, ... amigos o compañeros de trabajo son un clásico a prueba de inflación. Da igual que los precios de los alimentos estén por las nubes, lo que inevitablemente repercute en el coste de los menús, la tradición manda y reunirse en un contexto más distendido tanto con aquellos con los que se trata de forma más habitual como con quienes están trabajando fuera es casi un mandamiento. De ahí que a estas alturas sea muy difícil encontrar un hueco para comer o cenar estas fiestas en los días clave de estas fechas. ¿Y cuáles son estos días? Los dos próximos fines de semana, sobre todo cenas de viernes y sábado, la Navidad (jueves 25) y la Nochevieja (miércoles 31).

«Está como todos los años. La Navidad es una época de gasto y yo creo que buscamos cualquier excusa para juntarnos», aprecia Rafa Bonilla, del Restaurante Sal de Vinos. En su opinión ahora hay «más reuniones que antes» y, lo bueno de este 2025, es que las fiestas 'caen bien', es decir, la Nochebuena y la Navidad no coinciden en fin de semana, lo que deja más días de fiesta.

En su caso suelen trabajar menús para grupos grandes pero sin salirse de lo que habitualmente tienen en carta, lo que también ayuda a contener los precios. «Tratamos de no repercutir tanto como nos sube y también soy de los que pienso que pudiendo comer marisco todo el año no es necesario pedirlo ahora con lo caro que está», valora.

En Casa Alvarín ya tienen el cupo completo para la comida de Navidad y solo queda alguna plaza en Nochevieja. «Sí, está moviéndose bien. Se nota que la gente quiere salir y hay bastante movimiento», señala Carlos Rodríguez, de Casa Alvarín.

Aparte de los días festivos y señalados en rojo en el calendario, los dos próximos fines de semana serán los más concurridos y sin despreciar el del 27, que da cobijo a todos los expatriados que procuran pasar o bien la Nochebuena o la Nochevieja en la casa familiar. Indica, además, que hay una tendencia que gana enteros: «En Nochebuena se estila cada vez más encargar la comida para llevar, nosotros sacaremos en breve el menú», aunque reconoce que le sorprende que también se recién llamadas de gente preguntando si abren en Nochebuena para cenar. Son pocas, pero lo llamativo es que hace unos pocos años nadie se hubiera planteado esta duda.

Como a él, a Dani Roldán, de Los Fogones de Dani-Casa Carreño, le funcionan muy bien los encargos de comida a domicilio. Podría decirse que fue un pionero durante la pandemia, incorporando incluso dispositivos de cobro con tarjeta portátiles en el reparto a domicilio. Aunque tiene reservas para grupos muy grandes, aún es posible encontrar una mesa para pocos comensales. Eso sí, «este fin de semana y los que quedan hasta final de año están prácticamente completos, como todos los años», matiza.

Él, al igual que el resto, no cree que el precio sea un condicionante, de hecho «yo he preparado opciones de menú desde los 35 a los 55 euros y los que más se están vendiendo son los de 40 y 45», asegura.

El resto de los días y los encargos para Nochebuena y Navidad están, de momento, relajadas. «Se empiezan a animar conforme avanza el mes», explica.

En La Quinta confirman que los fines de semana «no cabe ni un alfiler», pero luego los días de semana «están siendo raros», con días con muchos clientes y otros muy pocos. Sí reconoce que el precio medio «ha subido un poquito y eso puede condicionar lo que se pide, pero la gente sale igual».

Porque la Navidad, guste o no, es época de juntarse, compartir y celebrar.