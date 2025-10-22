El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los participantes en el seminario organizado por Europa, ayer en el Ayuntamiento. PABLO NOSTI
Comisión de Política Económica del Comité Europeo de las Regiones

«Avilés es el mejor ejemplo para demostrar el potencial siderúrgico de Asturias»

Guillermo Peláez, consejero de Asuntos Europeos, inauguró ayer el seminario de la Comisión de Política Económica del Comité Europeo de las Regiones

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:57

Comenta

Avilés se ha convertido esta semana en el principal foco de defensa del acero europeo al acoger un seminario con representantes de trece países ... de la Comisión de Política Económica del Comité Europeo de las Regiones donde se debatirá sobre los retos de un sector primordial para la industria comunitaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  2. 2 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  3. 3 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  4. 4 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  5. 5 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  6. 6 Juzgan al padre que violó a su hija y que fingió su suicidio en Llanes
  7. 7 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  8. 8 Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema neoliberal y además va a pasar pronto»
  9. 9 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  10. 10 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Avilés es el mejor ejemplo para demostrar el potencial siderúrgico de Asturias»

«Avilés es el mejor ejemplo para demostrar el potencial siderúrgico de Asturias»