«Avilés es el mejor ejemplo para demostrar el potencial siderúrgico de Asturias»

Avilés se ha convertido esta semana en el principal foco de defensa del acero europeo al acoger un seminario con representantes de trece países ... de la Comisión de Política Económica del Comité Europeo de las Regiones donde se debatirá sobre los retos de un sector primordial para la industria comunitaria.

Ayer tuvieron lugar los primeros actos en el entorno del Ayuntamiento de Avilés. Primero, la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, recibió a los representantes de la comisión, para posteriormente participar en una rueda de prensa junto al consejero de Asuntos Europeos del Principado, Guillermo Peláez. Después, tuvo lugar un paseo guiado por el casco histórico de la ciudad, desconocida para algunos de los presentes.

«Para nosotros como ciudad es muy importante que este seminario se haga en Avilés», comenzó Monteserín. «Somos una de las ciudades españolas por excelencia en el ámbito de la siderurgia. Somos un núcleo industrial de los más intensivos por zona en Europa y nos gusta también ponerlo de manifiesto. Y somos un ámbito territorial modelo en el cambio que hemos hecho a lo largo de estos años, pasando de una siderurgia integral obsoleta a una industria un poco más diversificada, sostenible y basada en la investigación y el conocimiento. Todo ello estará presente en el seminario».

Por su parte, Peláez recalcó que «la cuestión industrial se decide sobre todo en el ámbito europeo, que tiene competencias que inciden decisivamente en el mantenimiento y en reforzar la capacidad industrial de Asturias y España». El consejero hizo hincapié en que «en esta legislatura teníamos el compromiso de reforzar la presencia del Principado en las instituciones europeas y nuestro presidente ya ha ido a Europa y ha tenido reuniones al más alto nivel con comisarios para defender la industrial asturiana».

Además, «en el ámbito del Comité de las Regiones lideramos un dictamen para defender la industria del acero, la industria asturiana y organizar seminarios como este para que representantes de otros territorios puedan conocer la realidad de la siderurgia asturiana». Y en ese contexto, «no podíamos elegir otra ciudad que no fuese Avilés, por su capacidad industrial y de reinventarse. De resiliencia y también de transformación del tejido urbano. Es el mejor ejemplo del potencial industrial que tiene Asturias», que pasa por «reivindicar la autonomía estratégica de la UE en el actual contexto geopolítico y defender una industria verde».