Comisiones Obreras reconoce a Soraya Casares y a DIFAC La Unión Comarcal destaca su trabajo dentro de las terceras jornadas Adelia Castañón que se celebrarán el martes en la Casa de Cultura

Fernando Del Busto Avilés Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El trabajo de Soraya Casares y de la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (DIFAC) serán reconocidos el próximo martes, día 18 de noviembre, dentro de los actos de la tercera jornada Adelia Castañón que organiza la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Avilés.

Los actos se desarrollarán en la sala polivalente de la Casa Municipal de Cultura con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Además de la entrega del premio habrá una actuación de alumnos del Conservatorio Municipal Julián Orbón de Avilés.

El programa se completará con la mesa redonda 'Los límites los pones tú' que Yolanda de Luis, jefa de información local de LA VOZ DE AVILÉS. En ella participarán Carmen López, campeona del mundo de surf adaptado, e Isabel Menéndez, presidenta de la Asociación de Sordociegos de Asturias.

El reconocimiento a DIFAC se justifica por una trayectoria de más de veinticinco años a favor de la integración de las personas con discapacidad física, «con un trabajo incansable, perseverancia y fuerza colectiva luchando a diario contra las barreras arquitectónicas, laborales o sociales».

Por su parte, Soraya Casares Alperi es homenajeada por su «labor constante en la promoción de la igualdad, en el impulso de políticas públicas que protegen y empoderan y por su compromiso con las personas más vulnerables». Con estos premios se quiere mantener el legado de Adelia Castañón, dirigente sindical que falleció en 2013.