Comprar en el comercio local de Avilés este otoño puede tener premios y cheques regalo La Unión de Comerciantes ha puesto en marcha una campaña previa a la Navidad en la que se repartirán 2.000 euros en cheques para canjear

Alejandro L. Jambrina Avilés Martes, 4 de noviembre 2025, 18:40 Comenta Compartir

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) sabe que poco a poco se acerca la campaña de compras de Navidad, la más importante del año, y ha buscado el apoyo del Ayuntamiento de Avilés para poner en marcha una nueva campaña de dinamización y promoción comercial que se extenderá hasta el día 5 de diciembre, y en la que participan 160 establecimientos comerciales de la ciudad y comarca.

La campaña, que fue presentada este martes en una rueda de prensa, lleva por nombre 'Tu comercio, la chispa de la ciudad - #SALdecompras', «un título que hace referencia en su diseño a la chispa de sal como condimento, al igual que el comercio es el condimento de cualquier ciudad por su variedad, sus diseños de escaparates, de rótulos luminosos, sus productos», según explicaron Vicky Cuesta y Julio Álvarez, de la Ucayc, que presentaron la campaña junto a la edil de Comercio, Raquel Ruiz.

La concejala explicó que el objetivo de esta propuesta comercial es «animar a las compras aprovechando esta época del año previa a la campaña de Navidad para fidelizar clientela en la pequeña tienda, en el comercio de barrio, para que la gente se anime a comprar en la tienda física y que se beneficie de una ventajas, como estos premios, que no están en otros medios», declaró Raquel Ruiz.

El funcionamiento de la campaña es muy sencillo. Por cada compra, sin importe mínimo de dinero, en cualquiera de los comercios adheridos, el cliente recibe un tique donde indicar sus datos, y con ello participa en el sorteo de los 60 premios que 'condimentan' la campaña entre cheques regalo de 50, 20, 15 y 10 euros, además de cestas de productos gourmet pensadas en su contenido para las próximas fiestas de Navidad.

Los premios superan en todo su conjunto los 2.000 euros de valor. Además, los cheques regalo que recibirán los ganadores operan a modo de economía circular, pues han de volver a gastarlos los clientes en la tienda donde se sellaron los tiques afortunados. Los 160 establecimientos son de diferentes sectores y todos ellos cuentan con un cartel distintivo en sus escaparates para hacer visible la campaña.

Temas

Otoño

Avilés