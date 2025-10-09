Los nombres de los niños palestinos asesinados por Israel resonarán en una concentración en el Niemeyer, en Avilés Cerca de sesenta colectivos participarán el sábado en una acción que comenzará con una concentración en la Plaza de España

Cristina Del Río Avilés Jueves, 9 de octubre 2025, 16:19

Cerca de sesenta colectivos participarán este sábado, día 11, en una concentración en la Plaza de España que avanzará con unas mortajas hacia el Centro Niemeyer, en Avilés, donde tendrá lugar una lectura pública de 1.800 nombres de los más de 18.000 niños palestinos asesinados por Israel en estos dos últimos años. Se desarrollará a partir de las 11 horas. El acto se ha presentado este jueves, justo el día en que el país ha amanecido con la noticia de que Israel y Hamas han alcanzado un acuerdo de paz. «Esta mañana todavía ha habido bombardeos», ha certificado Lina Demasi, una joven asturpalestina con contacto directo con residentes en Gaza.

Ella, Sixto Arman, de Asturias con Palestina, y Diana García, de Amnistía Internacional, han presentado una iniciativa con la que se pretende denunciar que lo que está ocurriendo en Palestina «no es una guerra sino un genocidio» y que, a pesar de las últimas noticias, se reclaman «soluciones inmediatas, el alto el fuego ya, la entrada la ayuda de entrada humanitaria y empezar a negociar una paz justa y reclamar el fin de esta atrocidad y con la perspectiva de que los criminales rindan cuentas ante la justicia internacional». En opinión de Sixto Arman, «esto no es un problema solo de Palestina, es algo que nos afecta al conjunto de las personas porque estamos discutiendo qué mundo vamos a tener y si Israel sale impune, el mundo que estamos construyendo es absolutamente infame».

Esta lectura simbólica del sábado en el Centro Niemeyer será la primera de una serie de ellos más en los que se seguirán leyendo los nombres de los menores hasta llegar a los más de 18.000. Se dirá su nombre, el del padre y los apellidos.