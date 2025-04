El Concurso de Ganado de San Agustín se cancela por primera vez en 138 años Este verano tampoco se celebra el Festival de la Cerveza y el Intercéltico no tendrá carpa ni actuaciones en La Exposición

El tradicional Concurso de Ganado de San Agustín no regresará este año al pabellón de La Magdalena como medida de prevención .

Este año el pabellón de Exposiciones de La Magdalena no acogerá el centenario certamen ganadero que se celebra durante las fiestas de San Agustín desde hace 138 años. El Ayuntamiento de Avilés ha tomado la decisión de cancelar el evento al considerar que las condiciones del espacio no permiten garantizar la seguridad sanitaria de los visitantes, a pesar de que la Institución Ferial Comarca Avilés (Ifecav) ya habían llevado a cabo las gestiones para reservar el recinto ferial entre el 25 y el 28 de agosto. Esta última cancelación se suma a la del mercadillo medieval, que suele llenar cada verano las calles del casco histórico con puestos de comida y artesanía, y los fuegos artificiales, que este año tampoco le pondrán el broche a las fiestas de San Agustín el 28 de agosto.

El equipo de gobierno ha trabajado intensamente para intentar mantener estos eventos, tan importantes y significativos durante el periodo estival, sin embargo ha sido imposible mantenerlos con un panorama tan poco claro y una perspectiva de futuro que sigue preocupando a mucho de los organizadores de los diferentes eventos que suelen animar el verano avilesino.

De hecho, otra de las cancelaciones que se ha confirmado esta misma semana es el Festival de la Cerveza, que estaba programado para los días 7 a 13 de agosto en la pista de La Exposición, pero que finalmente no podrá celebrar su XXVI edición.

Tampoco se llevará a cabo en esa misma ubicación el Festival Intercéltico, uno de los eventos que debería abrir la programación del mes de agosto como suele hacer cada año. «No habrá carpa en La Exposición, pero estamos intentando salvar los muebles de una manera práctica y la idea es preparar una programación reducida, algo simbólico que no suponga un riesgo para nadie», reconoce Juan Casas, organizador del evento. Las fechas aún están por confirmar y dependerán de la cantidad de actividades y el tipo de programación que se pueda desarrollar sin riesgos para la salud de participantes y público.

Otra de las buenas noticias a las que uno se puede agarrar es que ya se han confirmado algunas actividades para el mes de julio, como el Festival de terror, fantasía y ciencia ficción Celsius 232, que se celebrará entre el 14 y el 18 de julio en la Plaza Domingo Álvarez Acebal. Sus organizadores han ido cerrando durante las últimas semanas las visitas de varios de los invitados que estarán en Avilés este año y, a pesar de que ha habido algunas cancelaciones, en la lista aparecen varios autores de renombre internacional como Orson Scott Card, Luis Alberto de Cuenca o la francesa Catherine Duofur, entre otros.

Entre cancelaciones y formatos a medio gas, lo más habitual estos días es que la mayoría de actividades estivales estén todavía en duda y no se pueda confirmar con total seguridad su celebración, fechas o programa. Pasa, por ejemplo, con la propuesta gastronómica 'Sabores de plaza en plaza', que desde el área de Comercio y Turismo pretenden celebrar la primera semana de agosto «adaptándola a las circunstancias», pero cuya celebración aún no se puede confirmar al 100%.

Ocurre algo similar con el Festival Folclórico Internacional, que este año celebrará su cuarenta aniversario con un sabor agridulce. «En principio tenemos la intención de hacer algo con el festival, pero en formato reducido y con un programa que dure solamente un par de días», anticipa Abelardo González, presidente de la Agrupación Folclórica Sabugo ¡Tente Firme!, que organiza el evento junto al Ayuntamiento. «Es cierto que la esencia del festival se perderá porque apostaremos solo por grupos nacionales, dadas las circunstancias, pero esta situación es algo que nadie podía prever y lo más importante es mantener todas las precauciones», reconoce González, que puede adelantar que las actuaciones serán en torno al 20 de agosto y la mayoría en un recinto cerrado, aún por determinar, con escenario y aforo limitado.

Festivales musicales

Esta incertidumbre persigue igualmente a dos de las apuestas musicales más importantes del verano en Avilés. Por un lado, los organizadores de La Grapa Black Music Festival aseguran que tomarán la decisión la próxima semana, alargando al máximo los plazos a la espera de una garantía por parte de las instituciones regionales y locales. «Nosotros estaríamos encantados de seguir adelante y no cancelarlo, pero tiene que poder hacerse bajo unas condiciones que te garanticen que podrán acudir un número bastante elevado de personas», destaca como condicionante el codirector del evento, Víctor Velasco.

«Nosotros reunimos a unas 3.000 personas en un día y detrás hay mucha gente trabajando que no sabe qué aforo tendremos, las medidas de higiene, si se podrán poner barras, si habrá puestos de merchandising o foodtrucks con comida», añade Velasco, que asegura que el cartel del festival esta cerrado desde el año pasado, «pero las bandas están preocupadas porque tienen que organizar sus giras y cada vez tenemos menos tiempo». Lo que está confirmado es la baja de los grupos internacionales que formaban parte de un cartel con doce bandas. «Ahora contamos con unas ocho bandas nacionales, pero las decisiones las van a tomar las instituciones, lo que tenemos claro es que aplazarlo no es una opción».

Lo mismo ocurre con La Mar de Ruido. Nadie puede poner la mano en el fuego, pero desde la organización no se rinden y pretenden que se celebre, cueste lo que cueste. «La cosa está realmente difícil, pero yo reconozco que soy partidario de que se celebre, aunque tenga que ser en un formato reducido y solo haya una actuación por noche. Sería muy triste cancelarlo y, si hay que hacerlo, será con todo el dolor del mundo», confiesa Béznar Arias, organizador del festival.

De celebrarse, esta sería la décimo sexta edición y debería llevarse a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto. El cartel también está cerrado desde febrero, con diez bandas apalabradas, «pero muchas de ellas han tomado la decisión de no asistir, por lo que tendremos que rehacer el programa y adaptarlo a los grupos disponibles y a las restricciones que nos marquen», añade Arias, que pretende tomar una decisión en firme la próxima semana, sin falta. «Todavía soy optimista, pero solo hasta cierto punto, porque necesitamos un compromiso firme por parte de las instituciones, los grupos y el público que acuda a los conciertos», sostiene.

Además de las dudas, las restricciones y la disponibilidad de los grupos, La Mar de Ruido se ha encontrado otro escollo importante en su camino. Esta misma semana han comenzado las obras de reurbanización del parque de El Muelle y su entorno, el espacio donde se ha celebrado este festival desde su primera edición. «La ubicación iba a ser la misma de todos los años, no contemplo otra, pero las obras ya han comenzado y no tenemos muy claro cómo nos van a afectar. Ya sabemos que el aforo se verá reducido notablemente, pero si la gente tampoco puede estar en los alrededores se va a complicar mucho más», reflexiona al respecto el productor musical.

De lo que también se encargará el propio Béznar Arias es de organizar la Noche del Ferrera. «Eso sí que se llevará a cabo si no hay imprevistos y trabajamos a marchas forzadas para que esté todo listo». Las fechas todavía no están claras, «pero el formato y contenido serán similares a los de años anteriores porque a la gente le gusta, lo que no quita que haya novedades», concluye Arias.

