¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ana Suárez Guerra espera para recoger el reconocimiento.

'Contamos contigo', premiado como buena práctica contra la soledad no deseada en Avilés

La concejala de Ciudad Saludable de Avilés, que destaca la importancia del abordaje precoz, presentará este programa en junio en Donosti

C. R.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:53

Comenta

El programa 'Contamos Contigo', con el que el Ayuntamiento trata de combatir la soledad no deseada de las personas mayores, ha sido premiado como mejor propuesta a Buena Práctica, en el V Encuentro de Ayuntamientos de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. La jornada se celebró el pasado 14 de noviembre en Madrid, en los servicios centrales del Imserso, bajo el lema 'Compartir experiencias, transformar entornos: hacia un Congreso Mundial', y reunió a representantes municipales y expertos en envejecimiento activo, entre los que se encontraba la concejala de Mayores y Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, para compartir aprendizajes y fortalecer la red de ciudades amigables.

«La prevención y el abordaje precoz, a través de una captación activa, es una de las mejores herramientas para prevenir sufrimiento por soledad y aislamiento social. Actualmente queremos tener un abordaje amplio desde el diagnóstico, fase en la que estamos actualmente, hasta la prevención y la intervención, pasando por la sensibilización», señaló ayer la edil, que presentará esta iniciativa los días 16 y 17 de junio en Donosti, en el Tercer Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores.

'Contamos contigo' es un proyecto de carácter preventivo destinado a los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio entre los que se han detectado situaciones de soledad no deseada a través de una escala elaborada desde Servicios Sociales, y aplicada por las trabajadoras de este servicio, «pieza clave del proyecto».

La idea fundamental consiste en conseguir detectar de forma precoz situaciones de aislamiento social que determinaran un riesgo para las personas usuarias y combatirlo a través de un catálogo de apoyos y actividades que faciliten la participación social y la activación, bajo los principios del envejecimiento activo y saludable, así como la prevención del deterioro y la creación de redes.

