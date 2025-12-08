El Cornelu se engalana para la Navidad avilesina

Recuperar los personajes de la mitología asturiana y rescatar las tradiciones para evitar que caigan en el olvido es el trabajo que Víctor Raúl Pintado ' ... Vitu' lleva haciendo desde hace años junto a la Compaña L'Asoleyada, un trabajo al que esta Navidad se ha unido el restaurador José Antonio Vicario para dar un nueva vida a El Cornelu.

Aunque tenga aspecto de diablo y se le describa como un ser de la oscuridad, El Cornelu representa el paso hacia la luz y así lo hará esta Navidad en Avilés junto al Nataliegu y al Ramu Nadal y otros seres otros seres de 'les mazcaraes d'iviernu'.

José Antonio Vicario se encarga estas semanas de ponerlo a punto, incluyendo como novedad la colocación de un arnés de sujeción y estabilización. «Obviamente no es lo más tradicional, pero creímos que la salud y la comodidad de los mozos y mozas que lo van a llevar tiene que primar ante todo», explica el restaurador, quien señala que todo el peso de la figura va en la cabeza y el cuello, algo que con el arnés se equilibra en los hombros, evitando lesiones y dando más movilidad al personaje.

Junto a esto, se ha reforzado «su mirada penetrante» recortando el pelo de oveja xalda que cubre su cara, lo que permite ver el rojo de los ojos y la boca. Además se han introducido «pequeños ajustes basados en las fuentes hemerográficas que describen a estos 'diablos'. Se reforzaron señas tradicionales del personaje, como el potente contraste entre la máscara negra y la boca y los ojos colorados».

El restaurador ha elegido esta figura no solo como un guiño a la tradición asturiana de les mazcaraes d'iviernu, sino también como un homenaje a Pepe Venancia, uno de los informantes más importante en la recuperación de estos personajes.

Junto a El Cornelu aparecerán además La Ramifela y el Festu. «Aunque hagan ruido con los cencerros y nos metan miedo, no son seres malignos. Todo lo contrario, son seres protectores. Son manifestaciones del caos, el tránsito hacia el nuevo tiempo de la luz, hacia la renovación. Dan paso al nuevo ciclo de la vida», explica Vicario.

Todos estos personajes se dejarán ver por Avilés esta Navidad. Primeramente harán su aparición en la Folixa de la Navidá el 12 de diciembre a las 11 horas y el 23 de diciembre a las 18.30 horas volverán a dejarse ver en el Cortexu del Nataliegu para desear a los asistentes un próspero año nuevo.

«Simbolizan los peligros invierno y de la oscuridad, pero también la defensa comunitaria frente a él. Son como mediadores entre lo humano y lo sobrenatural», concluye el restaurador.