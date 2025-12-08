El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Anotnio Vicario en su taller restaurando el traje de El Cornelu para estos días. LVA

El Cornelu se engalana para la Navidad avilesina

El restaurador José Antonio Vicario se encarga de poner a punto el traje del personaje, en el que ha incluido un arnés de sujeción

L. L. P.

Avilés

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Recuperar los personajes de la mitología asturiana y rescatar las tradiciones para evitar que caigan en el olvido es el trabajo que Víctor Raúl Pintado ' ... Vitu' lleva haciendo desde hace años junto a la Compaña L'Asoleyada, un trabajo al que esta Navidad se ha unido el restaurador José Antonio Vicario para dar un nueva vida a El Cornelu.

