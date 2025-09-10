Corvera celebra sus fiestas grandes este fin de semana La gala Corvera Ejemplar, la Folixa de los Colores o la Comida en la Calle son citas ineludibles estos días. Cuatro días de música, tradición y emoción para todos los públicos

Las fiestas grandes de Corvera, que arrancan mañana y se prolongarán hasta el lunes prometen ser inolvidables. Así cuentan con una programación diseñada para todos los públicos y que combina tradición, identidad asturiana y modernidad a través de actividades culturales, musicales, deportivas y gastronómicas que reflejan el espíritu abierto del Corvera y su vocación por el ocio al aire libre.

Uno de los primeros actos en celebrarse será mañana viernes –festivo local– con la gala Corvera Ejemplar que se celebrará a partir de las 17.30 horas en La Lechera de Cancienes. Este año recibirán el reconocimiento Paula Expósito Álvarez, joven promesa literaria; Adolfo Flórez Fernández, referente deportivo; Beatriz Fraga Alfaro, impulsora vecinal en Molleda; y Ángel Jiménez Rodríguez, motor del movimiento scout en el concejo.

Asimismo, el Parque de Europa se llenará de color en una de las citas más esperadas por la juventud y las familias: la sexta edición de la Folixa de Los Colores, donde la música, la diversión y la participación multitudinaria marca este evento.

Si por algo son reconocidas las fiestas de Corvera es por su escenario nocturno. El Prao de La Fiesta volverá a ser epicentro de las verbenas con orquestas de primer nivel. La primera tendrá lugar mañana a las 22.30 horas con las actuaciones de Assia y Fórmula. El sábado a las 22 horas comenzará una nueva edición de la discomóvil, cuyo primer pase hará un paréntesis entre las 23 y las 23.30 horas cuando se lanzarán los Fuegos Artificiales, para volver al escenario en la segunda tanda, de 02.30 hasta las 05.00 horas. Inmediatamente después de los fuegos artificiales, será el turno de la Orquesta Panorama City, que amenizará la noche hasta las 02.30 horas. El domingo –día de la multitudinaria Comida en la Calle-, a las 21 horas actuará la orquesta Magma hasta las 00.00 horas.

Pero la música no se concentrará solo en las orquestas. El Corvera Sound celebrará el sábado su edición más ambiciosa, ocupando el anfiteatro del Parque Europa de Las Vegas desde las 18 hasta las 2 horas. Ocho horas de música urbana, electrónica y reggaetón, con entrada libre y espíritu juvenil, que convertirán a Corvera en referencia musical de la comarca.

La actividad física tendrá un papel protagonista con una treintena de pruebas y eventos deportivos repartidos por todo el concejo. La cita más multitudinaria será la Marcha Cicloturista, programada para el sábado a las 11 de la mañana. Partirá desde la plaza de Los Maestros de Las Vegas y recorrerá 11,7 kilómetros hasta llegar al campo de fiestas, reuniendo a más de un millar de ciclistas de todas las edades. Un evento que simboliza, mejor que ningún otro, la unión entre deporte, ocio familiar y fiesta para todos y todas.

Día de L'Asturianía: la gran novedad

Estas fiestas incorporan una novedad de gran calado cultural, el Día de L'Asturianía, previsto para el sábado. Se trata de una jornada en la que se pondrá en valor la identidad y las tradiciones asturianas con deportes tradicionales, concursos de escanciado, teatro popular y actuaciones musicales. El espíritu asturiano impregnará calles y plazas, demostrando que modernidad y raíces pueden convivir en un mismo festejo.

Fuegos y unión vecinal

El cielo de Corvera volverá a brillar con los Fuegos Artificiales del sábado, un espectáculo pirotécnico que concentra la emoción de miles de asistentes. El domingo será el turno de la ya mítica Comida en la Calle, que reúne a familias, vecinos y visitantes en largas mesas compartidas.

Las fiestas de Corvera 2025 demuestran que el municipio es capaz de aunar tradición y novedad en un mismo programa.

Desde el homenaje a sus vecinos ejemplares, pasando por la cultura asturiana y la música juvenil, hasta el deporte y la gastronomía, todo configura un mosaico festivo que refleja la vitalidad de un concejo en movimiento.