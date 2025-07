La justicia da la razón a CSI y condena a Saint-Gobain por vulnerar la libertad sindical

El Juzgado de lo Social nº 2 de Avilés ha condenado a Saint-Gobain por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical al impedir ... que CSI cambiara a su representante en el comité de empresa y, en consecuencia, excluirlo de este organismo. La sentencia, contra la cabe recurso, impone también el pago de una indemnización de 2.500 euros.

La negativa de la multinacional a reconocer al nuevo delegado designado por CSI se produjo cuando este sindicato se vio obligado a renovar su sección en la empresa puesto que su representante se había pasado al sindicato USO, informando a Saint-Gobain de la nueva persona que asumiría la función sindical en nombre de CSI. Sin embargo, conforme a la interpretación del despacho jurídico de la empresa, la ley exige «presencia física real» para designar a un delegado sindical, circunstancia que en este caso ya no se cumplía. Igualmente, la empresa comunicó a USO el pasado mes de marzo que tampoco podía designar a un delegado sindical puesto que el sindicato no había participado en las elecciones y, por lo tanto, no obtuvo representación en el comité.

La numerosa jurisprudencia en materia de libertad sindical ha permitido al juez sostener que «la negativa empresarial a reconocer al sindicato actuante el derecho a designar delegado sindical vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical de dicho sindicato, siendo irrelevante que el sindicato actuante ya no tenga representación -teórica y/o física, en los términos defendidos por la empresa- en el comité, pues la pérdida del representante ligado a dicho sindicato ha venido motivada por el cambio de afiliación sindical».

Respecto a la indemnización por daño moral, que CSI cifraba en 15.000 euros, la sentencia baja la cantidad a 2.500, que reconoce que el daño por no haber podido disfrutar de libertad sindical no solo es moral sino limitante.

CSI se felicita por esta sentencia y asegura que «muchas cosas tendríamos que decir de las actuaciones de la empresa y de determinados actores y personajes que han estado intentando dinamitar la labor sindical y la credibilidad de nuestro sindicato, pero consideramos que es el momento de esperar acontecimientos».

Ahora, antes de que se restablezca la presencia de CSI en el comité de empresa de Saint-Gobain Cristalería, habrá que esperar a que se cumplan los plazos para la presentación del recurso y, en caso de que lo haya, los tiempos propios del proceso judicial.

En el juicio celebrado el pasado 23 de junio, CSI contó con el apoyo de los representantes de otros sindicatos con presencia en el comité de empresa junto a los que se concentraron a las puertas del juzgado ese mismo día para dar visibilidad a su protesta.