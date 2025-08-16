Los cursos de llingua de la Estaya de Avilés suman un taller de iniciación al gallego-asturiano Las clases del segundo semestre se impartirán por lo general en el Palacio de Valdecarzana de Avilés, además se repiten ciclos clásicos como 'Autores nel camín' o la 'Folixa de Navidá' y habrá actividades en los colegios

La concejala de Normalización Llingüística, Ana Solís, y la responsable de la Estaya de la Llingua d'Avilés, Montserrat Machicado, presentaron la programación en la Feria de Muestras.

Este sábado se celebró en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) el 'Día de la Llingua' y en ese marco la concejala de Normalización Linguística de Avilés, Ana Solís, aprovechó para presentar la programación de actividades gratuitas para el segundo semestre de la Estaya de la Llingua, actividades que regresan al Palacio de Valdecarzana y que se desarrollarán desde el mes de diciembre y hasta finales de año.

A la continuidad del curso para aprender la llingua asturiana se suma este segundo semestre el de inicio al gallego-asturiano, además de otros ciclos habituales como 'Autores nel camín' o la 'Folixa de Navidá' con su concurso de ramos en las escuelas, o los talleres creativos en los centros culturales.

También habrá un proyecto para el fomento del uso de la toponimia tradicional y oficial y, por primera vez, se contará con la 'Xira Didáutica', que consiste en talleres específicos y espectáculos dirigidos para el alumnado más pequeño de los centros.

También a lo largo de este semestre la concejalía de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Avilés va a participar en un proyecto nuevo en colaboración con el Principado de Asturias que es la 'Xira Didáutica. La iniciativa está orientada a los centros educativos y consistente en que algunos talleres específicos o algún espectáculo se adapten para el alumnado más pequeño al asturiano. Empezará en el mes de octubre extendiéndose a los meses siguientes.

Se continuará con la programación de los talleres creativos en los Centros Culturales, como se viene haciendo desde hace ya doce años, para público infantil de 4 a 8 años. La temática viene siendo muy amplia, tocando temas como la arqueología, la prehistoria, los animales, la comida, etc todo relacionado con la cultura, la lengua y la historia de Asturias.

En total serán nueve talleres por cada semestre, tres en cada uno de los tres centros culturales de la ciudad: Los Canapés, La Xungarosa/El barrio de La Luz y La Carriona.

La programación completa

Septiembre

-Curso intermedio de lengua asturiana (día 9). Semipresencial, 7 jornadas que se harán en el Palacio de Valdecarzana de 17 a 19.45 horas. Contará también con varias clases en línea.

-Curso de inicio de gallego-asturiano (día 10). Con el propósito de dar a conocer a la población y dar posibilidad de aprender otra lengua de Asturias, se hará este curso con el mismo sistema que el de lengua asturiana. De 16.30 a 19.15 horas, también en el Palalcio de Valdecarzana. Los dos cursos son gratis, para personas adultas, y para inscribirse hay que hacerlo desde el portal 'falamos.info'.

Octubre

-Proyecto Fomento de la Toponimia Tradicional y oficial del Concejo de Avilés. A mediados del mes de octubre se presentará el proyecto para fomentar la utilización de la toponimia en los centros educativos y también en la población en general. La toponimia es una de las bases para la normalización lingüística y lo que se pretende es dar a conocer que ya es oficial desde el año 2010 y que tanto los jóvenes como los adultos pueden usar y respetar. Se ha creado un material específico para esta tarea, con empresas de Avilés y especialistas en la materia que se podrá repartir en los centros educativos y en algunos espacios de la ciudad.

-Ciclo 'Autores nel camín' (día 16). Taller de fomento de la lectura de poesía con el autor Miguel Rodríguez Monteavaro, ganador del Premio Xuan María Acebal de Poesía en 2024, por su obra 'Al Disparar Nunca Parte'. En el IES Carreño Miranda a las 12.30 horas.

Diciembre

-Fiesta de Navidad (día 12). Encuentro de las escuelas de Avilés con la tradición navideña asturiana, apostando siempre por la cultura y la tradición de Asturias. El Nataliegu y el ramo de Navidad, compartirán escenario con niños y niñas. En el auditorio de la Casa de Cultura a las 10.30 horas.

-Concurso de Ramos de Navidad para la escuela. Será ya el cuarto año que se celebra este concurso donde las escuelas participan en la creación y decoración del ramo de Navidad tradicional asturiano. Pueden participar todas las escuelas del concejo de Avilés.

-Ciclo 'Autores nel camín' (día 19). Representación de la obra teatral Perendi de la Compañía Teatral Carlos Alba, ganadora del premio 'Nel Amaro de teatro' en 2024. La entrada es gratis. En el Centro Sociocultural Los Canapés a las 19 horas. La entrada es gratis.