La Cámara de Comercio de Avilés celebró a lo largo del fin de semana Nortur, la primera de las grandes ferias que organizará la ... entidad a lo largo del año. Por ese motivo, su presidente, Daniel González Menéndez (Avilés, 1975), reflexiona sobre los grandes retos que afronta la ciudad en los próximos meses.

–Hoy concluye la segunda edición de Nortur. ¿Qué resultado hace de la evolución de la feria?

–Con esta edición consideramos que se consolida como el referente para abrir la campaña de verano en este sector de camping y caravanas. Es el mejor del año para presentar sus propuestas y novedades, al inicio de su temporada. Es una feria en la que se presentan productos y también novedades. Es un referente para el turismo activo, de naturaleza. Va mucho más allá de una feria sectorial. Gracias a la colaboración de las asociaciones y su compromiso con Nortur hemos contado con muchas más jornadas técnicas.

–La otra gran feria del año será Hogar Sostenible en octubre. ¿Cómo está siendo la respuesta?

–Estamos trabajando en los contenidos y novedades. Volveremos a contar con el acompañamiento de Casa Decor, diferentes colaboradores renuevan sus compromisos y hacen nuevas apuestas. Lo importante es que los profesionales del sector renuevan su compromiso con la feria.

–Mirando el listado de actividades en el Pabellón de La Magdalena y su evolución se aprecia un cambio. La Cámara mantiene su calendario, pero cada vez hay más actividades de terceros. ¿Es una buena señal?

–Es una buena noticia porque refleja que Avilés ya es un referente para el turismo de congresos y convenciones. Ha crecido exponencialmente, sólo la Cámara de Comercio colaboró con once congresos desarrollados en Avilés. El aumento de ocupación no sólo es una buena noticia para la Institución Ferial, también para Avilés pues durante esos días, especialmente cuando hay congresos, existe una repercusión importante en la hostelería. Además, muchas personas ven la realidad de Avilés y borran la imagen de una ciudad estigmatizada por la industria pesada. Descubren una ciudad hermosa, amable y limpia y se convierten en los primeros prescriptores de la ciudad.

–¿Cómo ve los efectos de la coyuntura general para la ciudad?

–Los dos primeros meses del año empezaron con cierta incertidumbre. En la actualidad las perspectivas van mejorando. Dependemos de decisiones que se toman a miles de kilómetros de Avilés por personas que nunca han pisado la ciudad. Las grandes decisiones no dependen de las empresas avilesinas, sino de multinacionales, organismos internacionales o factores geopolíticos en los que no podemos intervenir a nivel local. Ahora las perspectivas son buenas en el sector industrial. El plan industrial de Europa genera relativa confianza sobre el cambio de rumbo de la Comisión. ArcelorMittal ha asegurado que el plan industrial de la comisión europea tiene buena pinta. Eso nos hace ser optimistas sobre la futura inversión del horno eléctrico en la comarca. Tampoco podemos olvidar la importancia de la llegada de proyectos vinculados a la defensa, como la incorporación del centro de I+D de Escribano Mechanical & Engineering a La Curtidora.

–¿Qué papel juega la Cámara de Comercio?

–En Avilés se está creando un importante ecosistema de innovación y emprendimiento. La Cámara colabora con las administraciones locales, pero también coopera con los organismos autonómicos y nacionales. Actualmente estamos en los grupos de trabajo del Arco Atlántico en el ámbito europeo. Además de ofrecer nuestras infraestructuras para apoyar a los emprendedores.

–Esta semana el Principado anunciaba que sería muy riguroso con los informes técnicos para autorizar las universidades privadas. ¿Se puede estar preparando un veto autonómico a la presencia de la Nebrija en Avilés?

–Sería injustificable un veto de cualquier tipo a los proyectos que llegan a Avilés y a Asturias para crear empleo y cubrir demandas y falta de titulaciones que existen en la región. La previsión es que la población en los próximos años seguirá envejeciendo y el sistema público, y el sector sociosanitario, necesitará más profesionales. Las universidades privadas ejercen de regulador del mercado laboral. En la actualidad, hay muchos perfiles profesionales que no se cubren. Podemos hablar de ingenieros, informáticos, en el sector sociosanitario... Debemos recordar que son universidades que no vienen a competir con la universidad pública sino a complementar su oferta. Las universidades privadas no sólo generan impacto económico, sobre el que ya hemos hecho estudios, también son un factor para retener el talento de nuestros jóvenes y evitar que vayan a estudiar fuera por falta de plazas. Si un joven se va a estudiar fuera tiene muchas posibilidades de que no regrese. Además, la Nebrija con su Centro de Estudios Hispánicos traerá a estudiantes extranjeros a estudiar a Avilés. Y cabe la posibilidad de que les guste, se queden y desarrollen aquí su vida profesional y personal.

–O sea, que no se teme un rechazo del Principado a la Nebrija.

–No. Sería totalmente injustificable.

–Las obras del Hotel Balsera aún se gestionan. En un contexto como el actual, ¿la administración no debería ponerse las pilas y agilizar proyectos que generarán riqueza?

–Todos los agentes sociales estamos de acuerdo en las trabas que suponen los trámites burocráticos. Hablamos de un proyecto singular, en un edificio con una protección singular y entra Patrimonio, todos sabemos que eso llevará tiempo y lo que hacemos es demandar agilidad para estos proyectos que son de interés general.

–En estas inversiones, el propio promotor es el interesado en conservar los valores patrimoniales porque son los que conceden aspecto singular al hotel como sucede en muchas ciudades. Sin embargo, aquí la impresión es que hay partes de la administración, del tejido legal, que son una rémora.

–Cada mes que un proyecto se retrasa por cuestiones administrativas o burocráticas, aumenta el riesgo de desinversión, de que se venga abajo. Por eso hay que intentar ser lo más diligente posible. Una posible solución es que, en determinados trámites, el silencio administrativo fuese positivo.

–Usted fue una de las primeras personas que, en la Junta General del Principado, habló de la importancia de los polos logísticos. Sin embargo, la imagen es que el Polígono Logístico del Aeropuerto (PLA) no cuenta con un gran respaldo del Principado.

–Es cierto que desde el inicio del mandato hemos reivindicando a Asturias como polo logístico del norte de España. El PLA es un proyecto estratégico y es la administración la que debe validar el proyecto, pero son muchas las empresas que están esperando para participar en el PLA. Dos empresas asturianas ya nos han transmitido su interés y las hemos puesto en contacto con los promotores. Por cuestión de confidencialidad no puedo dar más datos. Espero que el proyecto siga adelante, ahora la pelota está en el tejado del Principado y del Ayuntamiento de Castrillón. Como Cámara de Comercio este tipo de proyectos siempre son bien recibidos.

–¿Y fuera del PLA se podrían anunciar nuevas inversiones?

–Como Cámara de Comercio nunca vamos a anunciar inversiones. Cuando alguien nos muestra interés, le ponemos en contacto con el organismo que debe apoyarle. Nuestro trabajo se centra en promocionar Avilés, en detallar sus ventajas, y cuando llegan los inversores los acompañamos en todo el proceso para que no se sientan solos.

–¿Les resulta fácil 'vender' Avilés?

–Sí, la comarca es un lugar muy atractivo. Ahora mismo existe suelo industrial disponible, un tejido empresarial asentado, mano de obra cualificada, centros de formación, la red de I+D, y la vivienda está a un precio asequible, aunque en los últimos años comienza a dispararse y hay que tomar medida

–¿Tienen nuevos proyectos con el Ayuntamiento de Avilés?

–Recientemente hemos renovado el convenio para la colaboración en las ferias y la oficina de congresos, que ha mejorado muchísimo en actividad. Estamos trabajando en muchos proyectos, aunque ahora mismo el objetivo principal es impulsar el turismo de congresos. Es el reto.

–¿Por qué?

–El turista vacacional ya está consolidado en julio y agosto, meses en los que es fácil llenar los hoteles. Ahora el objetivo es llenarlo el resto de los meses y para esos tenemos el turismo de congresos y los eventos deportivos y culturales.

–Al tiempo que se desarrolla el sector industrial vinculado a la Defensa, se comercializa el suelo de las antiguas baterías de cok. ¿Se ha generado una oportunidad?

–El futuro ecoparque de baterías posiblemente es el mejor suelo industrial del norte de España. Es estratégico por su situación y acceso a los diferentes medios de transporte. Además, en palabras del presidente de Sepides, su precio será muy competitivo, oscilará entre los 105 y 140 euros el metro cuadrado. Seguramente tendremos noticias de grandes proyectos que se van a establecer más pronto que tarde. Somos optimistas. En el caso del sector de la Defensa estamos leyendo noticias constantemente que apuntan a inversiones importantes. La coyuntura geopolítica y de la UE obligará a nuevas inversiones y Asturias se encuentra muy bien posicionada.

–Sin contar a EM&E, la comarca ya cuenta con diez centros de I+D privados y la Fundación Idonial. ¿qué aportan?

–Indica que Avilés ya se ha consolidado como el epicentro del I+D de España. Es un ecosistema cuyo crecimiento es imparable para los próximos años. Proyectos como la Manzana del Talento van esa línea y reforzarán el interés para nuevos centros, tanto de las empresas existentes como por la inversión de compañías que venga de fuera.

– Elecciones en FADE con dos candidatos y uno que viene de la Cámara de Oviedo, las personas ajenas al asociacionismo empresarial podemos pensar que uno es el candidato de las cámaras de comercio.

– No. Lo que da la impresión es que son dos candidatos que representan a empresas diferentes. Los candidatos se representan a sí mismos. Las Cámaras de Oviedo, Gijón o Avilés no participan en ningún proceso electoral, salvo los votos que pueda tener cada empresa. La Cámara de Avilés mantiene una neutralidad absoluta en el proceso. Tenemos en buena estima a ambos candidatos. Sea el que sea el ganador de las elecciones, nuestra primera llamada será para intensificar la relación que tenemos con FADE. Es buena, pero tenemos que mejorarla, crear proyectos conjuntos por el bien del interés general. Cámaras y patronal no competimos, somos complementarias y juntos somos más fuertes.

–¿En qué campos puede mejorar esa buena relación?

–Sobre todo en los mensajes y lo que queremos transmitir, reivindicar como necesidades del sector empresarial. Debemos hablar más de las medidas para el desarrollo económico de Asturias, desde la fiscalidad a la burocracia. Debemos consensuar más el mensaje.

–Cambiando de tema, ¿en la comarca existe un buen diálogo social?

–Sí. En los dos últimos años hemos reforzado las relaciones institucionales, lo que se ha traducido en la mejora de los servicios a las empresas. Por poner un ejemplo, la mejora de las relaciones entre las Cámaras de Asturias nos ha permitido pasar de un proyecto conjunto a cinco. Tenemos varios convenios con ayuntamientos, con la Universidad, con el Reader…

–¿Y dentro de la comarca?

–Si algo gusta a un inversor cuando deciden entre un territorio u otro es la paz social. Si en algo destacamos en Avilés frente a otros territorios de Asturias es la buena sintonía entre los representantes empresariales y sindicatos. Comenzando por la Mesa por la Industria como espacio de análisis y debate sobre la industria. Un ejemplo de esa buena relación fue mi participación el pasado viernes en el congreso de Comisiones Obreras donde se reeligió a José Manuel Baltar, con el que mantengo una buena relación . También he sido invitado para el congreso regional de UGT en abril como ejemplo de ese diálogo social.