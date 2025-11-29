El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Deportes prepara una mejora de la gestión de las subvenciones para el próximo año

F. B.

AVILÉS.

Sábado, 29 de noviembre 2025

El gobierno municipal incluirá en los presupuestos de 2026 una modificación en la gestión de las subvenciones a los clubes deportivos para evitar problemas en la demora de los pagos, según explicó el portavoz del PSOE, Manuel Campa, a preguntas del concejal del PP, Carlos Fernández. Inicialmente, éste iba a preguntar por la «deuda» con el Belenos para tras el acuerdo publicado esta semana por LA VOZ evolucionó su intervención hacia una reflexión sobre la gestión de las ayudas municipales.

Fernández defendió la necesidad de ser claros con los clubes para que estos aborden sus campañas, subrayando que la agilidad en la gestión no puede depender de la capacidad de relación de los directivos. La edil de Vox Leticia Marinero criticó el carácter de Manuel Campa. «Usted dice una cosa pero el club entiende otra», concluyó.

