A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes El individuo, de 30 años y recién llegado de Barcelona, robó de manera violenta el móvil a un menor y cometió cinco hurtos en el interior de vehículos

B. López Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:26

A prisión un individuo de 30 años que llevaba unos pocos meses viviendo en Avilés y que en apenas 30 días cometió un total de ocho delitos.

La investigación comenzó tras la denuncia de un menor al que el detenido había robado el teléfono móvil intimidándole con un arma blanca. La víctima relató que el agresor le abordó en plena vía pública para arrebatarle un teléfono de elevado valor tras mostrarle un arma blanca. Paralelamente, los agentes de la Policía Nacional ya investigaban a un individuo que había llegado a Avilés desde Barcelona y que estaba vinculado a una intensa actividad delictiva.

En apenas un mes, el sospechoso habría cometido al menos ocho delitos, tanto contra la propiedad como contra las personas. La descripción facilitada por la víctima permitió a los investigadores conectar rápidamente al individuo con el robo violento e intensificar las labores de búsqueda.

El pasado 12 de noviembre, la Policía Nacional logró localizar y detener al presunto autor. Además del asalto al menor, se le atribuyen cinco hurtos en el interior de vehículos cometidos durante la última semana -uno de ellos con recuperación de un colgante sustraído- y dos tentativas de robo con fuerza en máquinas expendedoras situadas en la conocida calle Galiana.

El teléfono móvil fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario. Una vez puesto a disposición judicial, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.