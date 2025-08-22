El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel Isaías M. C. fue entrevistado por profesionales según el protocolo habituales y asignado al módulo 4 del Centro Penitenciario de Asturias

Fernando Del Busto Avilés Viernes, 22 de agosto 2025, 20:05 | Actualizado 20:20h.

Isaías M. C. ya se encuentra en el Centro Penitenciario de Asturias, donde fue trasladado el pasado jueves después de prestar declaración ante la jueza de refuerzo que ha asumido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Avilés, al que le corresponde la investigación del caso. Isaías M. C. se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza siendo el único detenido por la muerte de Noelia González, que el pasado lunes fue encontrada muerta por su novio en su casa en La Folleca, en San Cristóbal.

Isaías M. C. fue trasladado por la Guardia Civil desde la comisaría de Avilés durante la tarde del jueves hasta el Centro Penitenciario de Asturias. Se aplicó el protocolo habitual en los ingresos y pasó su primera noche tranquilo, sin ningún tipo de incidencia.

Durante la mañana del viernes, fue entrevistado por el equipo de trabajo social y el psicólogo, dentro del proceso habitual para las personas que se encuentran en prisión provisional. Posteriormente, fue asignado al denominado módulo 4, donde se encuentran otras personas en prisión preventiva o con unos perfiles que no generan ningún riesgo.

A partir de ahora, se abre un periodo de seis meses para el que el juzgado cierre la investigación y decida si se abre juicio o no. También podría alargar estos seis meses si fuese necesario.

Isaías M. C. no ha realizado ninguna declaración ante la Policía Nacional. En su comparencia ante el juez aseguró que no era culpable de los hechos que se le atribuían y que, de manera provisional, tanto la fiscalía como el juzgado de instrucción consideran constitutivos de homicidio.

La investigación policial se encuentra en su recta final. El Instituto de Medicina Legal de Asturias ya realizó el pasado martes la autopsia y que se trasladará al juzgado de instrucción.

Los agentes policiales ya han tomado declaración a los vecinos y han seguido realizando investigaciones en el terreno buscando, entre otros objetos, el arma utilizada en el crimen.

De momento, no existe ninguna versión oficial sobre lo sucedido en el interior de la vivienda de Noelia González a lo largo del pasado lunes. Ella había acudido el pasado fin de semana a Arriondas al Aquasella y había regresado el lunes, jornada en la que Isaías M. C descansaba. A partir de ahí, todo son especulaciones sobre lo que sucedió.