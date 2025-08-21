El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes
Vivienda donde se produjo el delito. Juan Carlos Román

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado matar a una mujer en Avilés

Al hombre, que fue detenido en la mañana de este martes después de que la mujer de 45 años y dueña de la vivienda fuese encontrada muerta con signos de violencia, se le atribuye un delito de homicidio

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:25

La jueza de refuerzo que se encuentra actualmente a cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Avilés, en funciones de guardia, acaba de dictar auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que ha pasado a disposición judicial como investigado en relación con la muerte violenta de la mujer que le alquilaba una habitación en La Folleca, en Avilés.

Según fuentes judiciales, el hombre, que será trasladado de inmediato al Centro Penitenciario de Asturias, ha prestado declaración durante una hora y, en principio, se le atribuye un delito de homicidio, sin perjuicio de que dicha calificación pudiese modificarse a lo largo de la instrucción.

El hombre fue detenido en la mañana de este martes después de que la mujer de 45 años y dueña de la vivienda, fuese encontrada muerta con signos de violencia por parte de su pareja.

El homicidio habría tenido lugar en la noche del pasado lunes. Durante la jornada del martes agentes de la Policía Nacional permanecieron en la vivienda recabando infomación. A la misma trasladaron también al hombre detenido, sin que hayan trascendido más datos de la investigación.

Según Delegación de Gobierno no se trata de un caso de violencia de género.

