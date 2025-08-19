El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés

El homicidio se habría producido anoche en La Folleca

LVA

Martes, 19 de agosto 2025, 14:08

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de una mujer en Avilés. El homicidio se habría producido anoche en La Folleca, una zona de viviendas en el límite con el concejo de Castrillón.

Habría ya una persona detenida como presunta autora del crimen. En principio, se descarta que se trate de un homicidio relacionado con la violencia de género.

