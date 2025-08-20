El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Medina sujeta a la gallina 'Patricia'. JUAN CARLOS ROMÁN

Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales y que había adoptado a la gallina 'Patricia'

La violenta e inesperada muerte de Noelia González conmociona a todos los que la conocieron y trataron

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

La inesperada y violenta muerte de Noelia González fue un mazazo para todos los que la conocieron, especialmente en la zona de La Folleca, donde residía, y San Cristóbal y en Raíces, donde trabajaba. Allí, en Raíces, tenía su negocio: 'AnimalHadas', una peluquería canina con todo tipo de productos para las mascotas.

La elección del tema respondía a una de sus pasiones: los animales. Tenía perros y no dudaba en atender a cualquier animal que encontrase abandonado por la calle.

El negocio había comenzado en la acerca de los impares de la calle Juan de Austria y se había trasladado al número 26 de la principal arteria de Raíces. «Llevo toda la vida viviendo en el barrio y ella conocía a mucha más gente que yo», comentaba Álvaro Medina, el vecino encargado de cuidar a la gallina 'Patricia', adoptaba por Noelia González cuando, hace unos años, la encontró por el barrio despistada. La llevó a su tienda y, como nadie la reclamaba, se la quedó. Ahora él se hará cargo.

Los fines de semana y los días que el comercio cerraba, Medina tenía el encargo de Noelia de dar de cuidar a 'Patricia'. «Cuando entraba en el patio, la seguía a todas las partes», recordaba Álvaro Medina sin terminar de asumir que nunca más volverá a ver la sonrisa de Noelia González. Como muchos, no daba crédito a la noticia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés: Tres horas de registro en la vivienda de la víctima en La Folleca
  2. 2 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  3. 3 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  4. 4 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés: Tres horas de registro en la vivienda de la víctima en La Folleca
  5. 5 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  7. 7

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  8. 8

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  9. 9 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León
  10. 10 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales y que había adoptado a la gallina 'Patricia'

Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales y que había adoptado a la gallina &#039;Patricia&#039;