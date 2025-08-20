Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales y que había adoptado a la gallina 'Patricia' La violenta e inesperada muerte de Noelia González conmociona a todos los que la conocieron y trataron

La inesperada y violenta muerte de Noelia González fue un mazazo para todos los que la conocieron, especialmente en la zona de La Folleca, donde residía, y San Cristóbal y en Raíces, donde trabajaba. Allí, en Raíces, tenía su negocio: 'AnimalHadas', una peluquería canina con todo tipo de productos para las mascotas.

La elección del tema respondía a una de sus pasiones: los animales. Tenía perros y no dudaba en atender a cualquier animal que encontrase abandonado por la calle.

El negocio había comenzado en la acerca de los impares de la calle Juan de Austria y se había trasladado al número 26 de la principal arteria de Raíces. «Llevo toda la vida viviendo en el barrio y ella conocía a mucha más gente que yo», comentaba Álvaro Medina, el vecino encargado de cuidar a la gallina 'Patricia', adoptaba por Noelia González cuando, hace unos años, la encontró por el barrio despistada. La llevó a su tienda y, como nadie la reclamaba, se la quedó. Ahora él se hará cargo.

Los fines de semana y los días que el comercio cerraba, Medina tenía el encargo de Noelia de dar de cuidar a 'Patricia'. «Cuando entraba en el patio, la seguía a todas las partes», recordaba Álvaro Medina sin terminar de asumir que nunca más volverá a ver la sonrisa de Noelia González. Como muchos, no daba crédito a la noticia.