La Policía Nacional prosigue con la investigación e interroga al único detenido

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

Los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación sobre el homicidio de Noelia González Gutiérrez prosiguieron a lo largo del miércoles sus trabajos sin que, hasta el momento, se haya realizado ninguna comunicación oficial. Los funcionarios esperan a terminar el atestado y el jueves, 21 de agosto, el único detenido, Isaías M. C, podría pasar a disposición del juzgado de guardia e instrucción para iniciar la fase judicial del proceso. Si fuese así, el juez debería tomar declaración del presunto autor y, posteriormente, decidir si ingresa en prisión o queda en libertad con cargos o sin ellos. Habida cuenta de la gravedad del delito, si se confirma el procesamiento, lo esperable sería su ingreso en prisión provisional.

A lo largo del miércoles, el trabajo policial se centró en el interrogatorio del presunto autor, Isaías M. C. Su abogada, Angela Moral Alonso, declinó hacer ninguna declaración a la espera de la comparencia ante el juzgado de guardia y poder conocer todos los datos. Angela Moral, junto con su compañero de despacho Juan Antonio Blanco , acompañó el pasado martes a Isaías M. C en el registro de la vivienda de Noelia González.

Aclarar lo sucedido

A lo largo del miércoles, el trabajo policial siguió recabando testimonios y pruebas para reconstruir lo sucedido en la tarde noche del lunes en la vivienda de Noelia González.

Los agentes interrogaron al único detenido, Isaías M. C. en las dependencias policiales de Avilés. Además, a lo largo del miércoles también se recabaron testimonios de los vecinos de La Folleca, donde vivía la víctima.

El pasado martes, los agentes solicitaron el apoyo de la Policía Local de Avilés para retirar el turismo de Noelia González y poder realizar un examen detallado del vehículo. Durante la visita al domicilio, ya realizaron un primer estudio del coche y que ayer podría haber continuado en las dependencias policiales.

Se ha realizado la autopsia al cuerpo de la fallecida. Toda la información se remitirá al juzgado de instrucción de Avilés. Desde la Policía Nacional no se descarta que la investigación se alargue a lo largo del jueves y que el detenido sea trasladado ante el juzgado el viernes, si bien es una opción menos probable.

La única posibilidad que se ha descartado hasta el momento es que el suceso sea calificado como violencia de género, habida cuenta que la fallecida y el presunto agresor no mantenían ningún tipo de relación sentimental. Isaías M. C. tenía una habitación alquilada en la vivienda de Noelia González. De hecho, el novio de ella fue el que descubrió el cuerpo de la mujer y el que dio el primer aviso a la Policía Nacional.

La detención de Isaías M. C. como presunto autor de la mortal agresión dio paso a una investigación que busca esclarecer el detonante del suceso y sobre la que aún no ha trascendido ninguna información oficial, lo que ha venido alimentando todo tipo de rumores.