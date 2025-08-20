Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:28 | Actualizado 17:37h. Compartir

Noelia González Gutiérrez era «una chavala extraordinaria» y, a sus 45 años, demasiado joven para morir. Pero falleció el lunes de forma violenta porque, confiada como era, había alquilado una habitación en su vivienda de La Folleca (San Cristóbal) a un camarero que terminó siendo su verdugo. El presunto asesino ha sido detenido y se investigan los motivos de la agresión, mientras tanto amigos, vecinos y clientes de Noelia y de sus padres han arropado hoy a estos últimos en el funeral celebrado en la sala multiconfesional del Tanatorio de Avilés.

Victoria y Luis, vecinos muy populares y muy apreciados en su barrio del Carbayedo por su participación en el tejido social, han mantenido la entereza mientras recibían constantes muestras de cariño y apoyo. Ya lo dijo el sacerdote Ángel María Márquez Fernández: «Ha sido una vida arrebatada injustamente» y para eso «no hay palabras de consuelo». Los allegados han intentado hacerlo con abrazos y condolencias, intentando buscar algún tipo de explicación al motivo por el que alguien querría matar a una mujer «muy buena» y «con un gran corazón hacia los animales». No solo hacia ellos. Quienes la conocían bien afirma que era «como Teresa de Calcuta, en esa casa entraban perros, gatos, personas,...». Una de sus mayores virtudes resultó ser su condena: la confianza. «Era muy confiada», repetían algunas amistades.

Era también una profesional querida y respetada y algunas de sus clientes en 'Animalhadas', la peluquería canina que regentaba en Raíces, han querido despedirla acompañada por sus 'peludos' como Omara, que acudió con su perra Lana. «Era muy buena persona. Yo antes iba con mis gatos y solo ella podía cortarles el pelo, con otras peluqueras no se dejaban», ilustraba Omara. O Mónica, que la conocía de cuando Noelia González trabajaba en 'Delfín', en Salinas. Han pasado años, pero no ha olvidado el trato a su primer perro. «Se portó muy bien y él la adoraba», comentó mientras abandonaba la sala con 'Chica', el perro que hoy la acompaña y que a sus dieciséis años ya le cuesta moverse por la artrosis. No han sido muchos quienes han ido acompañados por sus mascotas, pero sí los suficientes para representar un guiño significativo.

