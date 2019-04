Detenido tras chocar con una señal en Los Canapés y darse a la fuga Imagen de archivo de la rotonda de Los Canapés. / LVA Salió por la Variante y fue alcanzado por la Policía Local a la altura de Buenavista YOLANDA DE LUIS Avilés Jueves, 11 abril 2019, 09:28

La Policía Local detuvo esta madrugada a D. P. F., vecino de Avilés y de 21 años de edad después de que chocara contra una señal en Los Canapés y se diera a la fuga. Sobre las 4.32 horas una patrulla observó como un vehículo circulaba por la rotonda de Los Canapés a gran velocidad y al salir de ella chocó contra una de las señales indicativas. El joven no paró y continuó conduciendo por la Variante, finalmente pudo ser interceptado en la salida de esta carretera en dirección a Buenavista. Realizada la prueba de alcoholemia arró 0,58 en la primera y 0,54 en la segunda, por lo que de no haber cometido las otras infracciones hubiera recibido una multa administrativa, así ahora se le imputa un delito contra la seguridad vial por el que tendrá que responder en un juicio rápido.

Por otro lado, también esta madrugada, agentes de la Policía Local sorprendieron a un hombre que trataba de saltar la valla de una empresa en el Parque Empresarial Principado de Asturias. Lo trasladaron a la comisaría de la Policía Nacional donde se le instruyeron las diligencias.

Además, la Policía Local realizó entre las 20.10 y las 21.15 horas de ayer un control de verificación de documentación de conductores y vehículos en la calle Río Arlós, concretamente en la glorieta de entrada a Llaranes Viejo en dirección a las Niñadas. En él fue detenido por un delito contra la seguridad vial por no haber obtenido nunca permiso de conducir J.A.H.H. de 20 años, vecino de Avilés. En el mismo control fue denunciado un conductor en vía administrativa por conducir el vehículo con una tasa de alcohol en aire espirado superior a la tasa reglamentaria sin superar los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, siendo también denunciados otros conductores por diversos motivos como no haber presentado el vehículos a la inspección técnica en el plazo debido, conducir con el permiso caducado y por no haber realizado curso después de sentencia penal.

Finalmente, sobre las tres de la tarde de ayer la Policía Local abrió diligencias a G. G. M., vecino de Avilés de 47 años de edad, por conducir un turismo careciendo de carné por haberlo perdido al haber cumplido una privación de permiso de conducción superior a dos años sin haber realizado curso. Se le imputó un delito de quebrantamiento de condena ya que un día antes ya se le había detenido en la plaza de la Hispanidad.