DIFAC entrega los premios del concurso anual de carteles y fotografías inclusivas

Cada año la asociación DIFAC convoca su concurso de carteles y fotografías para centros escolares con el objetivo de concienciar sobre la movilidad y las barreras arquitectónicas y ayer entregó los premios de esta última edición. En la categoría de carteles se presentaron un total de 197 y el primer premio se lo llevó Yaiden Serna Escobar (Colegio Santo Ángel). El segundo premio fue para Joel Molano Díaz (Buen Consejo) y el tercero para Inés Jorge y Esther San Sebastián (San Fernando).

En el concurso de fotografías se presentaron 46 y se premió los trabajos titulados ‘A veces, el mayor impulso viene de un abrazo’ (Deva Abella), ‘El peso de un escalón (Rubén Rodríguez), ‘Sumando barreras’ (Carmen García Romo), ‘Un café, mi superación diaria’ (Ángel Blázquez), ‘¿Belleza al otro lado?’ (Sergio Tello Pérez), ‘Mamá, ven’ (Marcos Ferrín Álvarez) y ‘Soledad’ (Unai Quirós Cabrero). Como cada año el concurso está patrocinado por Fertiberia y AZSA y colaboran los ayuntamientos de la comarca.