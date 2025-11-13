El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los escolares ganadores con sus obras en la sede de DIFAC. PABLO NOSTI

DIFAC entrega los premios del concurso anual de carteles y fotografías inclusivas

R. D.

AVILÉS.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cada año la asociación DIFAC convoca su concurso de carteles y fotografías para centros escolares con el objetivo de concienciar sobre la movilidad y las barreras arquitectónicas y ayer entregó los premios de esta última edición. En la categoría de carteles se presentaron un total de 197 y el primer premio se lo llevó Yaiden Serna Escobar (Colegio Santo Ángel). El segundo premio fue para Joel Molano Díaz (Buen Consejo) y el tercero para Inés Jorge y Esther San Sebastián (San Fernando).

En el concurso de fotografías se presentaron 46 y se premió los trabajos titulados ‘A veces, el mayor impulso viene de un abrazo’ (Deva Abella), ‘El peso de un escalón (Rubén Rodríguez), ‘Sumando barreras’ (Carmen García Romo), ‘Un café, mi superación diaria’ (Ángel Blázquez), ‘¿Belleza al otro lado?’ (Sergio Tello Pérez), ‘Mamá, ven’ (Marcos Ferrín Álvarez) y ‘Soledad’ (Unai Quirós Cabrero). Como cada año el concurso está patrocinado por Fertiberia y AZSA y colaboran los ayuntamientos de la comarca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  6. 6

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  7. 7

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  8. 8

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  9. 9 Dos denuncias a un pub de Avilés el fin de semana por incumplir el horario
  10. 10 Una farmacia de Avilés alertó a la Policía: detenido por falsificar recetas médicas para traficar con fármacos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio DIFAC entrega los premios del concurso anual de carteles y fotografías inclusivas

DIFAC entrega los premios del concurso anual de carteles y fotografías inclusivas