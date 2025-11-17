DIFAC plantea que se construya una rampa de acceso a San Antonio de Padua

Y. L. AVILÉS. Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

DIFAC traslada al Ayuntamiento la necesidad de buscar una solución de accesibilidad para todas las personas que acuden a la iglesia de San Antonio de Padua. Lo hicieron durante una visita junto con los concejales, Pelayo García y Noe Vega en la que también estuvo el párroco Luis Menéndez.

«Queremos que todas las personas, con independencia de su condición puedan acceder a este patrimonio histórico de Avilés», señalan desde la organización de discapacitados. Plantean que se estudie la posibilidad de crear una rampa de acceso a este templo, el más antiguo de Avilés y los ediles que visitaron la zona con los miembros de la asociación «se comprometieron a analizar la situación y las implicaciones de la actuación y reiteraron su compromiso con la accesibilidad universal».