El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Miembros de la asociación con los concejales y el párroco. LVA

DIFAC plantea que se construya una rampa de acceso a San Antonio de Padua

Y. L.

AVILÉS.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

DIFAC traslada al Ayuntamiento la necesidad de buscar una solución de accesibilidad para todas las personas que acuden a la iglesia de San Antonio de Padua. Lo hicieron durante una visita junto con los concejales, Pelayo García y Noe Vega en la que también estuvo el párroco Luis Menéndez.

«Queremos que todas las personas, con independencia de su condición puedan acceder a este patrimonio histórico de Avilés», señalan desde la organización de discapacitados. Plantean que se estudie la posibilidad de crear una rampa de acceso a este templo, el más antiguo de Avilés y los ediles que visitaron la zona con los miembros de la asociación «se comprometieron a analizar la situación y las implicaciones de la actuación y reiteraron su compromiso con la accesibilidad universal».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  2. 2 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  3. 3 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  4. 4

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  5. 5

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  6. 6 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  7. 7 Las fuertes lluvias inundan las calles del centro de Avilés
  8. 8 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio DIFAC plantea que se construya una rampa de acceso a San Antonio de Padua

DIFAC plantea que se construya una rampa de acceso a San Antonio de Padua