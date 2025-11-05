DIFAC se preocupa por las cuidadoras

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Carolina Fernández, trabajadora social, y la psicóloga Marisol Delgado, participaron ayer en la mesa redonda ‘Cuidando a las cuidadoras’, organizada por la asociación DIFAC en la Casa de las Mujeres. Aparte de explicar el síndrome del cuidador, que incluye agotamiento, estrés, depresión, irritabilidad y aislamiento social, se habló de programas municipales que abordan la sobrecarga ofreciendo apoyo psicológico, formación, y promoviendo el autocuidado.