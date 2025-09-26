La dirección de Saint-Gobain propone a los sindicatos reunirse el 1 de octubre

La dirección de Saint-Gobain ha trasladado al comité de empresa la posibilidad de comenzar las negociaciones del convenio colectivo para la fábrica de ... Avilés, toda vez que ayer los sindicatos, tal como había acordado el pleno, no acudieron a la reunión prevista.

El pasado lunes, el pleno del comité de empresa de Saint-Gobain acordó no acudir a la reunión para abrir las negociaciones del convenio colectivo argumentando varias razones. Entre ellas se encontraba que la denuncia del acuerdo colectivo aún no se había formalizado. Además, se incidía en las dudas legales sobre el proceso con dos vertientes. Por una parte, la actual situación de una empresa con dos empresas que se encuentran en proceso de segregación y, por otra, la situación de los trabajadores del centro de Madrid, puesto que no se sabe a qué compañía pertenecerán.

Además, los sindicatos reclamaban la máxima seguridad jurídica en el proceso de cambio de un convenio de empresa (en el que se encuentran ahora) a uno de centro, como el que plantea la dirección. La modificación supondría, entre otras cosas, que la sección sindical de USO no podría tener voz en un convenio de empresa, pero sí en uno de centro.

La Corriente Sindical de Izquierdas advierte de las dudas legales y reprocha a la mayoría del comité que no cumpla sus acuerdos

La dirección del Saint-Gobain informaba ayer a los sindicatos de la denuncia del convenio, por lo que considera que no existen inconvenientes para abrir el diálogo para el convenio.

Sin embargo, el documento motivó una advertencia de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) al resto de sindicatos sobre el nuevo proceso.

Por una parte, se indicaba que la denuncia del convenio era una de las condiciones que se habían planteado, pero no la única del acuerdo. CSI reprochó a los sindicatos mayoritarios las conversaciones sobre el convenio colectivo que han venido manteniendo, insistiendo en la necesidad de tener seguridad jurídica para el proceso.