Nuevo récord para la Feria de Muestras de Asturias «más innovadora y sidrera»: 748.884 visitantes
El edificio ya está construido y rematado a falta de retirar las vallas. R. A.

El edificio de la antigua joyería Cuétara vuelve a estar en pie y libera de obras una de las zonas más bonitas de Avilés

Tras más de un año de trabajos y la demolición del antiguo edificio, se ha vuelto a construir un inmueble de dos plantas con una única vivienda y un local comercial en San Francisco con la plaza de Álvarez Acebal

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:30

Hace ya más de un año, concretamente en el mes de mayo de 2024, se iniciaba la demolición parcial del edificio de la calle ... San Francisco de Avilés que ocupó en su día la antigua joyería Cuétara, un inmueble que se encontraba en estadio ruinoso y cuyos desprendimientos obligaron a cerrar al paso hasta en dos ocasiones la calleja 'de los cuernos' en los años 2019 y 2020. Después de quince largos meses y un requerimiento a la propiedad del inmueble por parte del Ayuntamiento, el edificio vuelve estar en pie, reconstruido y con una estética acorde a la que es una de las fachadas de edificios más bonita y fotografiada del casco histórico de Avilés.

