El edificio de la antigua joyería Cuétara vuelve a estar en pie y libera de obras una de las zonas más bonitas de Avilés

Hace ya más de un año, concretamente en el mes de mayo de 2024, se iniciaba la demolición parcial del edificio de la calle ... San Francisco de Avilés que ocupó en su día la antigua joyería Cuétara, un inmueble que se encontraba en estadio ruinoso y cuyos desprendimientos obligaron a cerrar al paso hasta en dos ocasiones la calleja 'de los cuernos' en los años 2019 y 2020. Después de quince largos meses y un requerimiento a la propiedad del inmueble por parte del Ayuntamiento, el edificio vuelve estar en pie, reconstruido y con una estética acorde a la que es una de las fachadas de edificios más bonita y fotografiada del casco histórico de Avilés.

El camino hasta llegar a este punto no ha sido fácil. Tras dos negativas de Patrimonio a los proyectos de rehabilitación presentados en un primer momento, finalmente el propietario del inmueble consiguió un informe favorable para su reconstrucción.

El proyecto que se ha llevado a cabo supuso el mantenimiento y la recuperación de las partes originales de la edificación existente y la demolición parcial de los elementos constructivos no originales o con daños de patologías extremas. No obstante, el propietario tuvo que llevar a cabo una excavación y un seguimiento arqueológico, además de un análisis de los paramentos, todos ellos exigidos por la Consejería de Cultura del Principado, junto con una memoria histórico-arquitectónica sobre la edificación.

La tipología de la nueva edificación también estaba sujeta a unas características muy concretas. Así, la altura y el volumen no podrían variar con respecto a los anteriores y fue obligatorio que el nuevo edificio contara con una única vivienda y un local comercial de unos veinticinco metros cuadrados que próximamente podrá ser ocupada después de años con un local abandonado y muy deteriorado en la esquina de San Francisco y la calleja 'de los cuernos' con la plaza de Álvarez Acebal, sin duda una de las zonas peatonales más concurridas y visitadas por los turistas de todo el casco histórico de Avilés.

Retirada del vallado perimetral

Por el momento el edificio dos plantas y bajo comercial ya está levantado y rematada su fachada. El solar sigue estando rodeado por unas vallas de obras que se espera que se retiren próximamente. Cabe recordar que esta obra ha afectado a diferentes actos que se tendrían que haber celebrado en esta zona de Avilés a lo largo del último año, por ejemplo obligó a modificar los recorridos de algunas procesiones de Semana Santa.