La edil de Hacienda de Avilés desmiente al PP y niega que exista un desfase patrimonial de 18 millones en las cuentas

La concejala de Hacienda de Avilés, Raquel Ruiz, ha salido a desmentir públicamente a la portavoz municipal del Partido Popular, Esther Llamazares, y ha negado ... rotundamente que exista un desfase patrimonial en las cuentas municipales de 18 millones como aseguraba recientemente la popular aludiendo a un informe de la Sindicatura de Cuentas, que incluso reclamaba que el Principado interviniese las cuentas de Avilés.

La responsable de Hacienda se ha mostrado tajante y ha acusado al PP de «manipular de mala fe para convertir una mentira en una acusación». Según explica Raquel Ruiz, «es falso que el informe hable de fraude y es especialmente grave que el PP utilice esta palabra para generar alarma y dudas sobre la gestión del Ayuntamiento». La concejala reconoce que en el informe aparece la palabra fraude en cuatro ocasiones, pero matiza que lo hace en la introducción, «cuando la Sindicatura explica su metodología de trabajo», pero que en ningún caso aparece la palabra fraude para referirse a las cuentas o a la gestión del Ayuntamiento de Avilés. «Llamazares debería retractarse de esta acusación», señala Ruiz a la portavoz de los populares.

En su denuncia Llamazares se refería a dicho informe como «demoledor» y exigía una intervención de las cuentas municipales, algo que ha sentado muy mal en el equipo de gobierno y que la propia concejala de Hacienda ha salido a aclarar pese a las complejidades técnicas del fondo de la cuestión que se trata.

Así, Ruiz, explica en su réplica que la Sindicatura de Cuentas emite una opinión «favorable con salvedades» sobre la auditoría financiera. Es más, afirma que toda la documentación analizada expresa «en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2022, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo».

Es decir, que el informe de Sindicatura de Cuentas en el que se basa la denuncia de los populares no solo dictamina que el Ayuntamiento de Avilés es transparente en sus cuentas, «sino que confirma que el cumplimiento con el marco normativo aplicable es total», reitera la edil de Hacienda que nuevamente exige una rectificación por parte de Llamazares.

El Partido Popular por su parte refería un «desfase» de 18 millones de euros acreditado en dicho informe, algo que nuevamente Raquel Ruiz ha desmentido. «Específicamente el informe explica que existe una 'infravaloración del inmovilizado financiero y sobrevaloración del patrimonio neto'. Es decir, que hay cuatro edificios que figuran en el balance como inmovilizado material propio del Ayuntamiento y la Sindicatura considera que deberían figurar como cedidos. Ni hay desfase en las cuentas, ni desaparece patrimonio», matiza la titular de Hacienda.

Lo que sí reconoce Ruiz es que el informe refiere nueve recomendaciones que el Ayuntamiento ya estaría implementando. «El PP miente de forma deliberada sobre el contenido del informe y continua con su política de embarrar y generar ruido».