La edil de Hacienda de Avilés, Raquel Ruiz, en el pleno que se celebró el pasado 31 de octubre. Paloma Ucha

La edil de Hacienda de Avilés desmiente al PP y niega que exista un desfase patrimonial de 18 millones en las cuentas

«Es falso que el informe hable de fraude y es grave que el PP utilice esta palabra para generar dudas sobre la gestión del Ayuntamiento». «Esther Llamazares miente de forma deliberada sobre el contenido del informe y continua con su política de generar ruido»

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:42

Comenta

La concejala de Hacienda de Avilés, Raquel Ruiz, ha salido a desmentir públicamente a la portavoz municipal del Partido Popular, Esther Llamazares, y ha negado ... rotundamente que exista un desfase patrimonial en las cuentas municipales de 18 millones como aseguraba recientemente la popular aludiendo a un informe de la Sindicatura de Cuentas, que incluso reclamaba que el Principado interviniese las cuentas de Avilés.

