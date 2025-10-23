Educación prevé que la escuelina de 0 a 3 del Palacio Valdés pueda abrir a principios de noviembre La obra ya está finalizada y acaba de ser recepcionada. Entrará en servicio con un año de retraso sobre las previsiones iniciales

R. A. AVILÉS. Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La espera de las familias con bebés matriculados en la escuelina infantil del Palacio Valdés podría estar a punto de terminar. La previsión de la Consejería de Educación es que las tres unidades con las que constará este nuevo centro educativo entren en funcionamiento a principios del próximo mes de noviembre, un año después de la fecha prevista inicialmente.

Las obras ya se encuentran finalizadas y recepcionadas después de una inversión cercana a los 230.000 euros para realojar a los alumnos del segundo ciclo de infantil en el edificio principal y adecuar el espacio de la antigua casa del conserje, que será el edificio que ocupen los bebés más pequeños a partir del próximo mes.

También en noviembre está previsto que den comienzo las obras de las otras dos escuelinas públicas que el Principado tiene proyectado en Avilés, la de Versalles y la de La Luz. La primera se ubicará en las instalaciones del colegio Marcos del Torniello. La licitación inicial había quedado desierta, y la Consejería ha hecho el encargo a la empresa pública Tragsa, lo que evita tener que iniciar un nuevo concurso, con el consiguiente retraso que acarrearía.

La escuela de infantil de Versalles supondrá una inversión de 340.000 euros y contará con cuatro unidades una vez que finalicen las obras, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.

Por su parte, la de La Luz tiene un coste similar, que asciende a 316.000 euros, y se creará en el colegio Poeta Juan Ochoa, donde habrá tres unidades, una por curso, para los bebés de la zona. En este caso, la obra se ha adjudicado a la empresa Sedes y ya tienen licencia municipal, y se construirá en paralelo a la de Versalles. Según asegura la Consejería de Educación, las obras también se iniciarán a principios de noviembre y tienen, igualmente, una duración prevista de cuatro meses.

Después de eso, aún habrá que amueblar estas nuevas aulas de manera adecuada para sus nuevos ocupantes antes de que puedan ser abiertas para completar la red de 0 a 3 en Avilés.