El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Luis Menéndez, director del Coro Amigos de Miranda, y Elsa Ana Sánchez, la secretaria, junto a la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso.

Ensamble Vocal Gijón y Divertimento, en el VII Encuentro Miranda en Clave de Sol

Se celebrará este sábado día 11, en el auditorio de la Casa de la Cultura, a las 19.30 horas

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:12

Comenta

El VII Encuentro Miranda en Clave de Sol que, organizado por el Coro Amigos de Miranda se celebrará este sábado día 11 en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura de Avilés, contará con Ensemble Vocal Gijón y con el Coro Joven Escuela de Música Divertimento de Oviedo. El concierto comenzará a las 19.30 horas y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

El encuentro ha sido presentado esta mañana por la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso, y la secretaria y el director de Amigos de Miranda, Elsa Ana Sánchez y Luis Menéndez, respecivamente, que han confiado en que, como en ediciones anteriores, vuelva a ser un éxito.

El Ensamble Vocal Gijón está formado por 45 componentes y ofrecerá un repertorio variado. Al igual que el Coro Joven Escuela de Música Divertimento de Oviedo, «que son veintitantos, son unos chicos a los que les encanta la música, muchos de los cuales tienen relación con la ópera». Interpretarán cinco composiciones durante media hora. Cerrará el encuentro la entidad organizadora con otras cinco obras de diferentes géneros, como el bolero o la canción hispanomericana.

«El encuentro es un evento muy importante para nosotros, en el que ponemos mucha ilusión», ha destacado Elsa Ana Sánchez, que también ha compartido la dificultad cada vez mayor de encontrar a grupos que encajen en este tipo de encuentros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  2. 2 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  5. 5

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  8. 8

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»
  9. 9 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  10. 10

    Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ensamble Vocal Gijón y Divertimento, en el VII Encuentro Miranda en Clave de Sol

Ensamble Vocal Gijón y Divertimento, en el VII Encuentro Miranda en Clave de Sol