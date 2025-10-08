Ensamble Vocal Gijón y Divertimento, en el VII Encuentro Miranda en Clave de Sol Se celebrará este sábado día 11, en el auditorio de la Casa de la Cultura, a las 19.30 horas

Luis Menéndez, director del Coro Amigos de Miranda, y Elsa Ana Sánchez, la secretaria, junto a la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso.

El VII Encuentro Miranda en Clave de Sol que, organizado por el Coro Amigos de Miranda se celebrará este sábado día 11 en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura de Avilés, contará con Ensemble Vocal Gijón y con el Coro Joven Escuela de Música Divertimento de Oviedo. El concierto comenzará a las 19.30 horas y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

El encuentro ha sido presentado esta mañana por la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso, y la secretaria y el director de Amigos de Miranda, Elsa Ana Sánchez y Luis Menéndez, respecivamente, que han confiado en que, como en ediciones anteriores, vuelva a ser un éxito.

El Ensamble Vocal Gijón está formado por 45 componentes y ofrecerá un repertorio variado. Al igual que el Coro Joven Escuela de Música Divertimento de Oviedo, «que son veintitantos, son unos chicos a los que les encanta la música, muchos de los cuales tienen relación con la ópera». Interpretarán cinco composiciones durante media hora. Cerrará el encuentro la entidad organizadora con otras cinco obras de diferentes géneros, como el bolero o la canción hispanomericana.

«El encuentro es un evento muy importante para nosotros, en el que ponemos mucha ilusión», ha destacado Elsa Ana Sánchez, que también ha compartido la dificultad cada vez mayor de encontrar a grupos que encajen en este tipo de encuentros.