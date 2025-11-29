La escuelina de El Quirinal recupera el lunes su horario El concejal de Educación agradece a las familias «su comprensión y generosidad porque para ellas era compleja la situación»

Yolanda De Luis Avilés Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La escuelina de El Quirinal ha visto cubiertas todas las bajas después de que los problemas en este proceso obligasen a reducir el horario. De esta forma, según informó ayer el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, a las familias, el lunes se recuperará la normalidad en el centro de cero a tres años.

El edil recordó que se tuvo que adoptar «una medida excepcional para dos situaciones concretas: había una persona con licencia de maternidad y vacaciones acumuladas y otra persona que se reincorpora de una baja de muy larga duración, por lo que acumula unos 60 días de vacaciones a disfrutar de inmediato». La solución ha llegado después de que el área de Recursos Humanos haya autorizado «la fórmula de contratación por acumulación/exceso de tareas, cubriendo las dos jornadas equivalentes a ambas personas».

Además, se ha autorizado, continuó explicando Guerrero, que las trabajadoras de educación infantil puedan disfrutar sus días de asuntos propios y vacaciones de 2025 en las primeras semanas de 2026, ya que hubo que suspender provisionalmente la disposición de las mismas la semana pasada y parte de la presente».

El edil agradeció «la generosidad y la comprensión de las familias, así como su complicidad al confiar en nosotros cuando dijimos que todo volvería pronto a la normalidad». Y añadió que «hemos pasado por unas circunstancias excepcionales que nos han llevado a toda la comunidad implicada: familias, TEIS, concejalía, direcciones de centros, a reorganizarnos y adoptar decisiones para salvaguardar la mejor prestación del servicio».

Consejo de Infancia

Por otro lado, ayer se celebraba en el Ayuntamiento el Pleno del Consejo de la Infancia y Adolescencia de Avilés, CIAA, con la presencia de la concejala de Juventud, Raquel Ruiz López y el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero. Los niños, niñas y adolescentes presentaron sus aportaciones y conclusiones de los encuentros con concejalas y concejales que han mantenido estos días en los centros educativos de la ciudad en el marco de la programación del Día Internacional de las Ciudades Educadoras que se celebra mañana domingo.