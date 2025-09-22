Estudiantes de Secundaria convierten Avilés en un plató de cine Más de 150 alumnos de cinco institutos graban escenas para unos cortometrajes que tendrán que editar en menos de 72 horas

Rubén coge por la sudadera, a la altura del pecho, a Nicolás y le asesta una puñalada en pleno centro de Avilés. Podría ser un suceso real, pero en esta ocasión es solo la ficción que plantea el grupo de estudiantes formando también por Ángel, el cámara en esta escena, y por Álex Labra, Mateo Calvo y Pelayo Margolles, alumnos de 4º de secundaria en el Colegio San Fernando, que este lunes están participando en 'Avilés Acción 72 horas', la actividad formativa del Avilés Acción Film Festival que les plantea el reto de idear, grabar y montar un cortometraje en tan solo 72 horas.

Javier Mediavilla, director del festival, y David Rodríguez, tutor de la actividad, han dado la bienvenida esta mañana a los más de 150 estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Nº 5 y los colegios Santo Ángel, San Fernando, Luisa de Marillac y Principado que participan en Avilés Acción 72 horas. Mediavilla le ha animado a sacar ventaja del lluvioso día bajo el que tendrán que grabar sus escenas. «Es un plató súper bonito, con los reflejos de la luz por el agua», ha señalado. Ha indicado, además, que esta actividad «siempre sorprende» porque «hay muy buenas historias que contar».

La de Rubén, Nicolás y el resto, por ejemplo, pretende ser una «moraleja contra la droga». Los seis integrantes del grupo se han definido como «cinéfilos» y respecto a la técnica de grabación, con el teléfono móvil en horizontal en lugar de vertical, han señalado que «no cuesta tanto cambiar el hábito». Esta ha sido la principal advertencia de David Rodríguez en las tutorías previas. «Una parte muy importante era separar el Tik tok e Instagram del cine ygrabar en formato horizontal. Que graben planos, muchos, para que pueda intervenir el montaje, que es un poco la esencia del cine», ha alentado.

Ampliar Purificación espera las indicaciones de Naira, Luján, Adriana y Lucía para su papel.

Naira Carregal Martínez, Luján Caso de los Cobos Fernández, Adriana Fernández Llorente y Lucía Iglesias Sánchez, del IES Nº 5, han contado con la colaboración de Pruficiación, la abuela de Adriana, para interpretar una historia sobre una abuela que anima a su nieta a perseguir su sueño de ser bailarina. «Yo a mis nietos nunca les digo que no», ha reconocido la coprotogonista de un cortometraje que nace de la disciplina de sus autoras porque las cuatro han confesado que no les gusta demasiado el cine. En su caso, la inestabilidad del tiempo no ha sido un condicionante porque la mayoría de las escenas se iban a grabar en interiores.

Los finalistas de los cortometrajes resultantes del Avilés Acción 72 se proyectarán en pantalla grande en el cine fórum del festival, a la par que se les pone una selección de los cortometrajes en Sección Oficial. «Es una de las actividades fundamentales del festival», ha asegurado Javier Mediavilla.

