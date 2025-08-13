El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, presenta el proyecto CIERCA. Juan Carlos Román

Europa concede casi dos millones de euros para cuidar la salud mental de los menores avilesinos

El Ayuntamiento de Avilés ha sido el único de España en presentar un proyecto a esta convocatoria del Fondo Social Europeo Plus

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:36

El Ayuntamiento de Avilés recibirá 1.891.861,74 euros para el proyecto 'CIERCA - Cuidados a la Infancia y Adolescencia en el Entorno comunitario ... de Avilés', con el que se pretende atender y cuidar la salud mental de los menores avilesinos hasta 2028, especialmente la de aquellos en situación de vulnerabilidad. Este miércoles se ha presentado la resolución de la convocatoria del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y ahora habrá que desarrollar el proyecto. La idea es contratar a un psicólogo, un trabajador social y tres educadores y gestionar con la Fundación San Martín la disposición de alguna vivienda para llevar a cabo los objetivos.

