Europa concede casi dos millones de euros para cuidar la salud mental de los menores avilesinos

El Ayuntamiento de Avilés recibirá 1.891.861,74 euros para el proyecto 'CIERCA - Cuidados a la Infancia y Adolescencia en el Entorno comunitario ... de Avilés', con el que se pretende atender y cuidar la salud mental de los menores avilesinos hasta 2028, especialmente la de aquellos en situación de vulnerabilidad. Este miércoles se ha presentado la resolución de la convocatoria del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y ahora habrá que desarrollar el proyecto. La idea es contratar a un psicólogo, un trabajador social y tres educadores y gestionar con la Fundación San Martín la disposición de alguna vivienda para llevar a cabo los objetivos.

Según ha explicado el concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, CIERCA propone un cambio de enfoque: la intervención preventiva antes de que las dificultades emocionales y psicológicas escalen hasta el punto de la hospitalización o la separación familiar. El proyecto cuenta con tres líneas de actuación:

* Acompañamiento domiciliario intensivo: una intervención terapéutica en el propio hogar que permitirá apoyar a las familias y prevenir crisis antes de que se conviertan en una emergencia.

* Alojamiento de apoyo para situaciones de crisis. Ofrecerá estancias de muy corta duración (entre dos y diez días) a menores que necesiten distanciarse temporalmente del entorno familiar en momento críticos.

* Espacio comunitario para adolescentes. Pensado para fomentar vínculos, prevenir el aislamiento y acompañar emocionalmente a los jóvenes, preferiblemente de entre 12 y 17 años. Un entorno seguro y abierto donde puedan desarrollarse, expresarse y ser escuchados.

Se estima que esta iniciativa alcance y beneficie a unas 900 personas, incluidos menores y familias.

La alcaldesa Mariví Monteserín ha señalado en la presentación del proyecto, que ha contado con la presencia de los directores generales de Infancia y Familia y de Salud Pública, Clara Sierra y Ángel José López, respectivamente, que los menores «son responsabilidad de los poderes públicos» y que en ninguna otra materia deben estar más coordinadas las administraciones públicas que en esta. Ha subrayado, además, la «coherencia» de una ciudad que hablaba de salud mental cuando nadie lo hacía. «Tenemos una larga trayectoria en trabajar de manera comunitaria» y, como ha recordado, esa forma de trabajar lleva acuñado el nombre de la ciudad: 'Modelo Avilés'. «Ahora (la salud mental) ya está en la agenda política», ha afirmado.