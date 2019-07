El exjefe de producción del Niemeyer, absuelto tras retirar la Fiscalía su acusación Marc Martí, en primer término, en el banquillo de los acusados. / EFE (POOL) El Ministerio Público mantiene la petición de pena sobre el resto de los acusados, sobre lo que informará en septiembre CRISTINADEL RÍO OVIEDO. Miércoles, 31 julio 2019, 01:21

Marc Martí, que fue jefe de producción en la primera etapa del Centro Niemeyer, ha sido absuelto del delito de malversación en calidad de cooperador del que estaba acusado en el caso por las irregularidades del centro cultural y por el que afrontaba una petición fiscal de dieciocho meses de prisión. La Fiscalía y la acusación particular ejercida por la Fundación Niemeyer retiraron ayer los cargos, pero pidieron que se dedujera testimonio por si la empresa de Tarragona que certificó unas facturas falsas pudiera haber incurrido en algún tipo de estafa procesal. Martí reconoció durante el juicio que cobró 9.000 euros a través de esas facturas puesto que se encontraba en el paro cobrando el subsidio por desempleo. La empresa Artesanos Vilafortuny giró a la fundación unas facturas por unos supuestos marcos que en realidad se correspondía con unas obras en casa de sus padres. Fue la fórmula que encontraron para abonar sus servicios como colaborador externo.

«Marc está muy satisfecho. Era algo previsible porque, al margen de que se haya cometido alguna irregularidad en la forma de documentarlo haciendo facturas, ha venido prestando sus servicios profesionales muy cualificados desde el año 2008», manifestó su abogado Javier García Menéndez tras la conclusión de la sesión en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Martí, que se mantuvo hierático y contenido al escuchar la decisión del fiscal, se fundió después en un abrazo con los acusados.

La defensa añadió que la retirada de la acusación ratificaba su tesis de que los 9.000 euros que percibió Martí se correspondían con una colaboración profesional «real» prestada al Niemeyer y todo servicio profesional debe ser «remunerable y remunerado». Minimizó, también, la forma escogida para pagar a su cliente con facturas cuyo concepto no responde a la realidad. «Ocurre en muchos casos, no es muy inusual, puede ser una irregularidad administrativa pero no tiene entidad penal», afirmó. Además, la petición de las acusaciones de deducir testimonio por presunta estafa procesal «es un tema que a nosotros nos coge colateralmente».

Respecto a los otros cuatro acusados, Fiscalía y acusación particular mantienen la acusación. El exdirector del centro, Natalio Grueso, afronta una petición de once años de cárcel y 105.000 euros de multa (ayer se descontaron los 9.000 euros cobrados por Martí) por tres delitos continuados de malversación, falsedad en documento mercantil y societario, y de insolvencia punible; su exesposa, Judit Pereiro, dos años y medio años de prisión y multas de 65.000 euros por un presunto delito continuado de malversación a título de complicidad; el exsecretario general, José Luis Rebollo, se enfrenta a dos años y dos meses de cárcel y 7.200 euros de multa como presunto autor de un delito societario en concepto de cooperador necesario y el exagente de viajes, José María Vigil, afronta penas afronta ocho años de cárcel y 92.600 euros de multa por estafa y falsedad en documento mercantil además de malversación y falsedad como colaborador necesario.