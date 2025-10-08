El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hippies and Cowboys agotan sus entradas en el Factoría Sound de Avilés

Las entradas para Vulvarine, que actuará el día 31, también se encuentran a punto de agotarse

L. L. P.

AVILÉS.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:16

Los estadounidenses Hippies and Cowboys han colgado el cartel de 'sin entradas' en la Factoría Cultural de Avilés para su concierto de este sábado, 11 de octubre, que abrirá el ciclo musical Factoría Sound. Blues, soul y rock serán los sonidos que inunden la Factoría Cultural y que hagan vibran a los asistentes a la cita.

Desde sus primeras grabaciones en estudios históricos hasta sus directos explosivos, la banda se ha consolidado como un referente del renacer del southern rock. Su disco en vivo 'Live at Fox and Locke' (2023) captó toda la potencia de sus actuaciones, mientras que el EP 'Fork in the Road' reforzó su sonido musculoso y su identidad sureña.

El ciclo continuará el 31 de octubre con la actuación de Vulvarine cuyas entradas se encuentran también a punto de agotarse. Lilly Hiatt le seguirá el 6 de noviembre y Moonshine Wagon hará lo propio el 19 de diciembre. Los amantes del rock y el country, por el momento, tienen su primera cita este sábado.

