Juan Carlos Guerrero, Luis Sarciada y Pelayo García. PALOMA UCHA

La XLIII Fiesta de la Bicicleta de Avilés se celebrará el próximo sábado 20

Contará un año más con el exciclista Chechu Rubiera como invitado y será el colofón a la Semana de la Movilidad

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:16

La XLIII Fiesta de la Bicicleta de Avilés se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre, con salida desde El Corte Inglés a las 10.30 horas y llegada a la Pista de la Exposición. Un recorrido de diez kilómetros que, un año más, contará con el exciclista profesional Chechu Rubiera como invitado especial. La inscripción es gratuita y se puede formalizar por medio de los códigos QR de los carteles hasta el 19 de septiembre, a las 22 horas.

Los concejales de Deporte y Movilidad, Juan Carlos Guerrero y Pelayo García, respectivamente, y el director de El Corte Inglés de Avilés, Luis Sarciada, presentaron ayer esta «fiesta del deporte y de la salud», como la definió. Guerrero destacó el «fomento del deporte» que se persigue con esta iniciativa accesible para todo tipo de persona, siempre y cuando tenga una bicicleta.

En palabras de Luis Sarciada es «mucho más que una marcha en bici, es una fiesta de la movilidad sostenible». Él también subrayó que es apta para cualquier edad y que está enfocada al disfrute en familia.

El recorrido, con salida desde El Corte Inglés, pasará por Heros, entrará en el casco urbano por la carretera de La Plata y lo cruzará para salir hacia El Pozón y Llaranes por la avenida de Santa Apolonia, cruzará después el Parque Empresarial del Principado de Asturias y la AS-238 (carretera de Luanco) y por la avenida del Marqués de Suances entrará de nuevo en la ciudad para dirigirse hacia la Pista de la Exposición.

Las 500 primeras personas que se pasen por el control de salida el sábado día 20 recibirán una camiseta conmemorativa, así como el resguardo del número para el sorteo de diferentes regalos que tendrá lugar tras el recorrido.

