Las Fiestas de La Carriona empiezan con orgullo de barrio La pregonera dirige un «viaje por el tiempo» y reivindica el trabajo de la asociación de vecinos La Xunta, de la que su padre fue cofundador

Cristina Del Río Avilés Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Mónica Cerro, la pregonera de las Fiestas de La Carriona, reivindicó ayer el «orgullo» de ser de barrio y en un «viaje por el tiempo» condujo a los vecinos desde La Carriona de su niñez al de su vida adulta. Recordó momentos emotivos y también deberes pendientes, no eludió cuestiones incómodas y aplaudió el trabajo de la asociación de vecinos La Xunta, de la que fue cofundador su padre.

Empezó Cerro rememorando los días en los que jugaban en el productor, iban a la fuente El Gallego, había balones rebotando contra las paredes y las rodillas estaban llenas «de heridas de guerra de tanto jugar». «Este barrio es más que pisos y calles, es un barrio de convivencia, y aunque a alguno le suene raro es un barrio solidario», destacó.

Reconoció también que vivir en el barrio «es un deporte de riesgo» y preguntó quién no había tenido algún conflicto vecinal, a quién no le habían quitado ropa del tendal, quién no hacía malabares para aparcar en la calle o la guerra para no ser olvidado por las instituciones. La alcaldesa Mariví Monteserín, sentada junto a ella, la escuchaba atentamente.

A eso hay que sumarle, dijo, «el trabajo por hacer barrio, por hacer que La Carriona sea un lugar activo, no que solo se nos conozca por el cementerio, que es uno de los más guapos de Europa, o por el hipermercado que hay más abajo», defendió.

Con sus pros y contras, con sus luces y sombras, «yo he de decir que estoy muy orgullosa de decir que soy de aquí».

A sus palabras siguió la romería unas horas más tarde, con la actuación de Vicente Díaz, Los Gascones, Caparines Faba, Glamour y Los Compangos.

Hoy, sábado, habrá actuaciones en el bar Talaván a las 13 y 20.30 horas. Y, a las 20 horas, el Festival La Carriona Rock, con Manolo Kabezabolo como cabeza de un cartel del que también forman parte Linaje, Ofensivos y Catalina Grande Piñón Pequeño Los festejos concluirán el domingo.