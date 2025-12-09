Las fiestas más naturales de Avilés

Si en Navidad nos gusta vestir nuestros hogares con el verdor de las agujas de pino y la calidez de sus piñas. ¿Por que ... no aprovechar los de los árboles de los parques en lugar de comprarlos de plástico? Eso fue lo que se planteó este año el Ayuntamiento y lo que ofrece cada viernes a los avilesinos. Una caseta en el parque de Las Meanas repartirá antes de cada fin de semana de diciembre restos de las podas que se están realizando en jardines y calles para que los ciudadanos puedan utilizarla en sus decoración navideñas.

No son ramas sin más, sino que todo está perfectamente cortado, medido y preparado para poder confeccionar algunas de las ideas que la empresa Eulen ofrece en un tutorial accesible a través de un código QR, con el que se dan los pasos para crear un delicado árbol vertical con ramas y cuerdas o una corona.

El puesto de reparto se instaló este pasado viernes en el parque de Las Meanas, y repetirán todos los viernes de diciembre de diez de la mañana a dos de la tarde, aunque para esa hora ya no quedaba material en su primer día.

La iniciativa ha tenido muy buena acogida, y a lo largo de toda la mañana muchos paseantes se acercaron movidos por la curiosidad y terminaron por llevarse una bolsa con restos de pino. Eulen, además, proporciona el material necesario, desde cuerdas hasta gomas, para confeccionar los árboles.