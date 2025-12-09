El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los avilesinos hicieron cola para hacerse con ramas y piñas para decorar sus hogares. LVA

Las fiestas más naturales de Avilés

El servicio de Parques y Jardines ofrece restos de poda para componer árboles de Navidad o coronas con un tutorial

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Si en Navidad nos gusta vestir nuestros hogares con el verdor de las agujas de pino y la calidez de sus piñas. ¿Por que ... no aprovechar los de los árboles de los parques en lugar de comprarlos de plástico? Eso fue lo que se planteó este año el Ayuntamiento y lo que ofrece cada viernes a los avilesinos. Una caseta en el parque de Las Meanas repartirá antes de cada fin de semana de diciembre restos de las podas que se están realizando en jardines y calles para que los ciudadanos puedan utilizarla en sus decoración navideñas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

