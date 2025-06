La Luz y Miranda consolidan sus fiestas mientras las de El Carbayedo y El Nodo penden de un hilo

Finalizadas ya las Fiestas de El Puchero de Villalegre, y con la noche de San Juan en el horizonte, los barrios de Avilés ... ultiman los preparativos de sus verbenas para un verano que, un año más, será bastante movido en la ciudad, a pesar de que no todos serán capaces de sacar adelante sus programas y algunos, como el Carbayedo, están en duda por diferentes circunstancias.

Mientras que este fin de semana se han celebrado las Fiestas del Polígono de La Magdalena, las próximas en el calendario son las de La Luz, que comenzarán el jueves organizadas por la Comisión de Festejos de La Xungarosa. El programa, similar al del año pasado, va a ser de nuevo amplio y variado. El primer evento será el jueves a las 20 horas un concurso de escanciadores, aunque desde la organización reclaman «más participación».

Esa misma noche, a partir de las 23, actuará Tekila, con juegos infantiles y de tiro con gomero para el viernes, que se cerrará con la actuación del DJ Pablo Águila. El sábado, partido solteros contra casados, primeros los chicos y luego las chicas, un desfile de moda y concierto de Sego primero, y Dani Parrondo después por la noche. Ya para el domingo, reparto del vino y el bollo, vermut con Jorge Rouget, comida de convivencia y fiesta de la espuma y holi party, la mayoría de actividades con la colaboración de la asociación.

Después de casi un mes de asueto en la ciudad y sus barrios, el siguiente turno será para las Fiestas de Santo Domingo, en Miranda, recuperadas el año pasado por la remozada Asociación de Vecinos. Tendrán lugar el 25, 26 y 27 de julio y el sábado, como mandan los cánones, el prao de la fiesta acogerá por segundo año consecutivo la clásica Arrozada de Miranda, creada en 1979 por el chef Luis Carbajal.

La época dorada del festival data de los años 1983 y 84, cuando se llegaron a repartir 10.000 raciones a los asistentes al acto. Poco a poco la demanda se fue reduciendo y este año el objetivo es llegar a las 1.500. Habrá tres días de verbena y «el domingo será el día infantil de las fiestas», adelanta la secretaria de la Asociación, Gemma García.

Dos semanas después la acción se desplazará a Llaranes, que a través de la trabajadora y dinámica comisión de festejos Cofella organizará un año más las Fiestas de Santo Domingo. Aunque el programa también está por cerrar, su presidente, Aarón Macías, adelanta que «nos vienen Waykas el viernes, Finisterre el sábado y Eleven el domingo, a nivel musical». Habrá holi party, con fiesta de la espuma, «estamos todavía decidiendo al pregonero» y el sábado «será seguramente un día deportivo, porque seguramente el Llaranes pueda jugar un amistoso en el Muro de Zaro». Ya el domingo tendrá lugar la comida popular, con la actuación de Eleven, y «posiblemente organicemos en La Toba algo más de música y estamos trabajando en alguna otra cosa que todavía no puedo contar».

Uno de los platos fuertes serán sin duda de nuevo las Fiestas de Versalles, que este año coinciden con el Día de Asturias, al caer 5, 6, 7 y 8 de septiembre. «Desde que las organizamos desde Comver nunca había coincidido, y la verdad es que la gente está muy contenta, porque es una tradición», explica Aida Vázquez, presidenta de la comisión de festejos.

Que el Día de Asturias sea lunes propicia que «habrá tres días de verbena y cuatro de fiesta en total. Habrá espectáculos familiares, actividades juveniles y urbanas, magia... Estamos trabajando en ello», avanza. «Mantenemos la comida en el barrio, que año tras año es un éxito, y también el día del socio, exhibiciones de petanca, torneo de fútbol... En la línea de todos los años. Queremos que haya deporte, cultura, música y prepararemos alguna sorpresa por la calle».

Al igual que Versalles, tampoco tiene cerrado su programa, al faltar todavía varios meses, La Carriona, que a través de la Xunta organiza las Fiestas del Santísimo Cristo de La Misericordia los días 12, 13 y 14 septiembre. Por ahora, la principal novedad es que el festival de rock se celebrará el sábado.

En duda están, aunque no pintan bien, las Fiestas de San Roque, del barrio del Carbayedo, que habitualmente se celebran en torno al 15 de agosto. Después de que la Asociación de Comercio, Servicios y Hostelería 'Disfruta Carbayedo' recuperase las fiestas los últimos dos años, la celebración del tercero este verano está en el aire.

«Lo ideal sería la creación de una comisión de festejos que se encargase de las fiestas», explica el presidente, Raúl Blanco. «Desde 'Disfruta Carbayedo' nos hicimos cargo de ello porque nos daba mucha pena que no se estuviese celebrando San Roque, pero nuestra asociación no se creó para esto, todos estamos en activo, tenemos muchísimas actividades de nuestro sector y, aunque no lo descartamos todavía y tendremos una segunda reunión para ver opciones, la verdad es que ahora mismo está difícil».

No habrá fiestas seguro en Valliniello, que al igual que en San Cristóbal no se celebran desde antes de la pandemia, ni tampoco en El Nodo, que después de dos años consecutivos esta vez la Asociación de Vecinos da un paso a un lado. «Necesitamos más apoyos de la gente joven y una mayor seguridad, porque no paras de escuchar situaciones de denuncias, de problemas, y la verdad es que no queremos tener ningún lío», lamenta el presidente, José Luis Rodríguez.

En Valliniello, el presidente de la Asociación de Vecinos, Alberto Velasco, apunta que «a medio-largo plazo nos gustaría hacer algo en el área recreativa. Algo con música y food trucks quizá».