El Folclórico pone la nota internacional en Avilés El XLIV Festival de Música y Danza Popular anticipa la llegada de las Fiestas de San Agustín con sus bailes populares por calles y plazas

Las agrupaciones que participan en el Festival de Música y Danza Popular de Avilés, incluida la de Ucrania, realizaron el izado de banderas que da comienzo al festival.

Se dice que viajar amplía los horizontes mentales de quien lo practica y en este sentido el Festival de Música y Danza Popular de Avilés representa la oportunidad de dar la vuelta al mundo sin moverse de la ciudad. Durante cuatro días, cuatro grupos folclóricos procedentes de Ucrania, Costa Rica, Chile y Senegal, además de España, muestran un pedacito de las costumbres y los bailes que han asentado una forma de vida en sus respectivas áreas geográficas.

«Creemos que una humanidad mejor es posible cuando somos capaces de entendernos y de saber que somos el resultado de muchas culturas que se han fusionado a lo largo de la historia y que nadie es mejor o más grande», ha manifestado la alcaldesa Mariví Monteserín en la recepción que ha brindado este miércoles a los grupos participantes en el Consistorio.

Yolanda Alonso, concejala de Cultura, ha dado la bienvenida a un «magnífico festival» que antecede a unas fiestas «cargadas de mucha música», pero a las que sin duda este certamen brinda «el color y ese aire internacional que ponéis todos y todas las que vais a participar estos días y nos vais a enseñar vuestros bailes y vuestra música». No ha querido cerrar su intervención sin un recuerdo para Abelardo González, presidente de Sabugo ¡Tente Firme! y alma máter del festival que este año no ha podido estar presente. «Puede estar tranquilo porque ha estado muy bien representado», ha afirmado en referencia a María Suárez y Belén Arias, secretaria de la entidad.

Esta última ha manifestado que «este certamen es una cita especial y que se espera por los avilesinos todos los años». «Ya veréis cuando vayáis desfilando, vais a sentir el calor del público avilesino», ha asegurado.

En realidad, ya lo habían notado antes de llegar. Desde su salida del Edificio Fuero, los viandantes interpelaron especialmente a los grupos de habla hispana. También a Ucrania, cuya presencia tiene un simbolismo especial y el público quiere hacerles llegar el calor con su pueblo.

Por la tarde, ha tenido lugar el izado de banderas y la Misa de las Naciones y este jueves día 21 habrá muestras de danza y baile por la mañana y por la tarde en las calles.

