Las agrupaciones que participan en el Festival de Música y Danza Popular de Avilés, incluida la de Ucrania, realizaron el izado de banderas que da comienzo al festival. Juan Carlos Román

El Folclórico pone la nota internacional en Avilés

El XLIV Festival de Música y Danza Popular anticipa la llegada de las Fiestas de San Agustín con sus bailes populares por calles y plazas

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:03

Se dice que viajar amplía los horizontes mentales de quien lo practica y en este sentido el Festival de Música y Danza Popular de Avilés representa la oportunidad de dar la vuelta al mundo sin moverse de la ciudad. Durante cuatro días, cuatro grupos folclóricos procedentes de Ucrania, Costa Rica, Chile y Senegal, además de España, muestran un pedacito de las costumbres y los bailes que han asentado una forma de vida en sus respectivas áreas geográficas.

«Creemos que una humanidad mejor es posible cuando somos capaces de entendernos y de saber que somos el resultado de muchas culturas que se han fusionado a lo largo de la historia y que nadie es mejor o más grande», ha manifestado la alcaldesa Mariví Monteserín en la recepción que ha brindado este miércoles a los grupos participantes en el Consistorio.

Yolanda Alonso, concejala de Cultura, ha dado la bienvenida a un «magnífico festival» que antecede a unas fiestas «cargadas de mucha música», pero a las que sin duda este certamen brinda «el color y ese aire internacional que ponéis todos y todas las que vais a participar estos días y nos vais a enseñar vuestros bailes y vuestra música». No ha querido cerrar su intervención sin un recuerdo para Abelardo González, presidente de Sabugo ¡Tente Firme! y alma máter del festival que este año no ha podido estar presente. «Puede estar tranquilo porque ha estado muy bien representado», ha afirmado en referencia a María Suárez y Belén Arias, secretaria de la entidad.

Esta última ha manifestado que «este certamen es una cita especial y que se espera por los avilesinos todos los años». «Ya veréis cuando vayáis desfilando, vais a sentir el calor del público avilesino», ha asegurado.

En realidad, ya lo habían notado antes de llegar. Desde su salida del Edificio Fuero, los viandantes interpelaron especialmente a los grupos de habla hispana. También a Ucrania, cuya presencia tiene un simbolismo especial y el público quiere hacerles llegar el calor con su pueblo.

Por la tarde, ha tenido lugar el izado de banderas y la Misa de las Naciones y este jueves día 21 habrá muestras de danza y baile por la mañana y por la tarde en las calles.

