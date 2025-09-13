Garth Ennis, autor superventas: «Avilés tiene unas Jornadas del Cómic que son una maravilla»

Alejandro L. Jambrina Avilés Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

Los organizadores de las Jornadas del Cómic de Avilés pueden presumir de que cada año, y ya van treinta, consiguen un plantel de autores que ya le gustaría a muchas convenciones con presupuestos desorbitados en comparación. No hay ningún guionista o escritor que se resista a visitar Avilés e incluso las leyendas del cómic norteamericano sucumben a los encantos de la villa, como ha sido el caso en esta edición de Garth Ennis, la pluma detrás de personajes tan icónicos como Hellblazer, Predicador, The Boys, Crossed o El Motorista Fantasma.

Esta es visita fue la primera del autor británico a Avilés y este sábado se deshizo en halagos hacia la ciudad y el festival. «Avilés tiene unas Jornadas del Cómic que son una maravilla, tienen un formato muy especial y menos formal que otros eventos a los que estoy habituado. Además, las ediciones de mis obras en España me encantan y ya me gustaría que algunas editoriales norteamericanas tomasen nota», señaló Ennis en una mesa redonda que compartió con Kieron Gillen y Mikel Janín, otras dos leyendas del noveno arte.

El británico también reflexionó sobre las recientes adaptaciones que se han hecho de algunas de sus obras más conocidas como The Boys, una sátira dura y violenta de la visión más clásica de los superhéroes. «La verdad es que no tenía demasiadas expectativas cuando se hizo la serie. Confiaba en que gustase, pero también podría haber sido un fracaso porque creía que tal vez el gran público no estaría preparado para esa visión cínica y cruel». Por suerte se equivocaba y la serie ha triunfado en medio mundo, con varias temporadas renovadas y personajes que ya se han convertido en iconos de la pequeña pantalla.

Sus compañeros de tertulia aprovecharon el tema para reflexionar sobre las adaptaciones cinematográficas de cómics que tanto abundan en los últimos años. Lo hicieron con una visión un tanto pesimista, como Kieron Gillen que reconoció que «fue por la popularidad de los cómics que se empezaron a adaptar historias al cine y no al contrario. Es cierto que las películas pueden ser en ocasiones una puerta de entrada a la lectura por la curiosidad de saber qué más hay de esos personajes, pero creo que quienes van al cine muchas veces ni piensan que hay un cómic detrás de esas historias».

Por su parte, el español Mikel Janín aprovechó la mesa redonda para explicar su experiencia en el mercado norteamericano del cómic. «Tengo que decir que seguí el camino que habían marcado otros españoles y noté que las editoriales de EE UU tienen un concepto muy bueno de nosotros, eso lo hizo más fácil. Respecto a los ritmos que exigen en la industria, he de decir que es duro a nivel físico y emocional, pero creo que si llegas allí es que ya estás preparado», confesó.

Temas

Cómics

Avilés