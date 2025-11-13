El grupo de trabajo de Saint-Gobain avanza con el Ministerio en los trámites del PERTE El consejero de Industria afirma a preguntas del PP que el trabajo realizado hasta el momento por este grupo es «satisfactorio»

Yolanda De Luis Avilés Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

El Partido Popular llevó ayer a la comisión de Ciencia e Industria de la Junta General del Principado sus dudas sobre el futuro de Saint-Gobain en Avilés. El consejero, Borja Sánchez, no despejó esas incertidumbres, pero sí dijo que el grupo de trabajo en el que participa el Principado, la propia empresa y el Ayuntamiento de Avilés ya ha mantenido contactos con el Ministerio de Industria para avanzar sobre la tramitación que tendrá que hacer la multinacional para conseguir fondos PERTE de descarbonización para construir su nuevo horno float.

El consejero afirmó que los resultados de los primeros pasos dados por este grupo de trabajo son «satisfactorios» sin profundizar mucho más en los resultados. Insistió en que la construcción del nuevo horno en la factoría de Saint-Gobain en Avilés es un proyecto muy dependiente de plazos, de ahí que ponga en valor al grupo que cuenta con representación de todas las administraciones locales y de la empresa para dialogar con el Ministerio ya que «permite anticipar dificultades en la tramitación y llegar a tiempo a los plazos necesarios en las administraciones y también necesarios para la empresa».

Afirmó que el trabajo no sólo se produce en reuniones físicas sino que es una labor continua de sus integrantes porque insistió en que «es necesario acompañar esta inversión en un proyecto importante no sólo por el volumen que maneja y su complejidad en cuanto a tramitación por ejemplo medioambiental, sino también porque será necesario actuar, por ejemplo, en la subestación eléctrica para garantizar su funcionamiento».

La pregunta había sido planteada por el diputado del Partido Popular Rafael Alonso que fue menos optimista que el consejero en sus reflexiones sobre el futuro de este proyecto, en primer lugar por el anuncio del propio Ministerio de Industria de retrasos en la tramitación del PERTE, cuando existe una urgencia por contar con un horno nuevo en la factoría cristalera avilesina.

El diputado popular también hizo un llamamiento al consejero para que además de reunirse con la empresa y con el Ministerio se reuna con los representantes de los trabajadores para tratar de despejar las incertidumbres que existen sobre el futuro de la empresa en Avilés. Borja Sánchez fue muy claro «las puertas de la Consejería están abiertas para todos los comités de empresa de Asturias».