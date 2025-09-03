Hermanos Guedes, músicos: «Estamos intentando hacer un intercambio cultural con Europa»

Anahy (voz y guitarra), Karaí (voz y guitarra) y Andresito Guedes ( acordeón) son los Hermanos Guedes, un trío brasileño que tras el éxito de una ... primera y breve gira por la Península Ibérica allá por el mes de febrero, han regresado. Aquellos cuatro conciertos (el quinto fue en Lisboa) fueron una sorpresa para muchos que se quedaron con ganas de más. En esta segunda y extensa gira de conciertos por España, hacen parada hoy en Avilés, en la Sala Santa Cecilia. El concierto comenzará a las 20.30 horas y las entradas se pueden comprar en el Café Lord Byron, en Discos Elepé y en Entradium.com. En esta entrevista telefónica contestan de manera coral.

–¿Qué tal está yendo esta gira por España?

–Buenísima. Es un encanto tocar aquí. Lo estamos haciendo en muchos lugares y también estamos cultivando amigos, estamos conociendo a muchos músicos.

–En la Sala Santa Cecilia van a presentar 'Pedazos de selva y pampa'. Es un título muy descriptivo. ¿Es exactamente eso con lo que se va a encontrar el público?

–Nos identificamos mucho tanto con la selva como con la pampa porque estamos en esa región, que es naturaleza viva. Somos parte de esa naturaleza y la traemos para España con mucho cariño de esa tierra y de su gente. Somos muy felices de estar acá en España. Vamos a llevar nuestra tierra y compartir nuestra música misionera con los hermanos españoles. También ofreceremos algo de música del centro de Brasil, choros y samba, pero sobre todo nuestro show, con nuestras melodías y nuestra América Latina.

–Se dice de ustedes que son unos iconos de la música sudamericana. ¿Pesa esa definición?

–No nos consideramos iconos. Hay muchos artistas en Sudamérica que podrían llevar esa etiqueta. Nosotros estamos intentando hacer un intercambio cultural con Europa. Nuestra familia tiene cien años de historia musical. Nosotros somos del sur de Brasil y nuestro papá es un icono de la música gaucha. Un artista muy reconocido. Nosotros estamos siguiendo su camino. Nos da mucha felicidad que nos consideren buenos músicos, pero nos queda mucho camino por recorrer.

–Brasil es un país muy musical. ¿Qué presencia tiene la música popular o folclórica en ese crisol de géneros?

–Brasil es continental. Hay músicas y culturas variadas. En el extremo sur se comparten las tradiciones y los ritmos con Argentina, Paraguay y Uruguay. Nosotros somos gauchos brasileños, nuestra musicalidad tiene mucha influencia de esa provincia. Y además cantamos en español, que es el idioma de esos países, y en portugués.

–La música es un lenguaje universal, pero la letra no. ¿Qué influencia tiene a la hora de traspasar fronteras?

–No hemos notado problemas de comunicación. La música y la melodía llega a todos. Nos parece que al público le gustan esos temas de amor y de la vida en esa parte de Brasil.

–¿Musicalmente qué representa España para ustedes?

–Karaí: Un sueño que yo tenía como guitarrista era conocer la tierra de Paco de Lucía. Hemos podido tocar en Cádiz, Madrid, en Véjer... En Asturias estamos deslumbrados con esta naturaleza increíble.

–Hay músicos españoles que han alabado su maestría. ¿Han valorado realizar alguna colaboración?

–Estamos teniendo la oportunidad de conocer a artistas reconocidos y es increíble. Estuvimos en Madrid con Jorge Drexler y con Pasión Vega, por citar a dos. Respecto a alguna posible colaboración, yo tuve el placer con tocar dos grandes guitarristas, Pedro Javier y Pau Figueres, y sí estamos pensando en hacer más cosas juntos.