Homenaje público a los 52 mejores estudiantes de Avilés La Casa de Cultura acoge el reconocimiento de la corporación a los alumnos con mejores expedientes de FP y segundo de bachillerato

Fernando Del Busto Avilés Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

El auditorio de la Casa Municipal acogió este miércoles el habitual homenaje de la corporación a los mejores expedientes de segundo de bachiller y Formación Profesionales, jóvenes que han demostrado su valor y que inician una nueva etapa en su vida. «Es un reconocimiento de la ciudad a vuestro esfuerzo, porque ya tenéis un talento que habéis cultivado con vuestro esfuerzo», destacó la alcaldesa, Mariví Monteserín, ante los 52 alumnos de todos los centros de la ciudad que acudieron acompañados por profesores y familias.

La regidora elogió a los presentes, destacando que, frente a los críticas que suelen recibir los jóvenes, ellos son «un ejemplo». Monteserín agradeció el trabajo de los docentes, el apoyo de las familias y recordó a los jóvenes que, aunque la formación los llevará lejos de la ciudad, siempre tendrán los brazos abiertos para regresar a Avilés.

Adriana Refoyo Rodríguez es una esas estudiantes que irán lejos a continuar formándose. Así, después de terminar el bachillerato artístico en el Instituto Menéndez Pidal estudiará Diseño de Moda en Granada. «Siempre me gustó el arte y el diseño; la moda me atraía, pero no me lo planteaba como algo profesional. Lo descubrí durante el bachillerato», aseguró al tiempo que aseguraba que «estudiar no ha sido un sacrifico para mi porque hacía cosas que me gustaban».

Daniel Prieto Álvarez comenzará el doble grado de Matemáticas y Física después de estudiar en el instituto de La Luz. «Mi verdadera vocación es la Física, la descubrí en cuarto de ESO y fue lo que me motivó», aseguraba. En su caso, ha optado por el doble grado porque «considero que me dará una formación más amplia y que me ayudará a investigar en Física, que es mi objetivo». Precisamente, esa motivación fue lo que le llevó a dedicar las horas necesarias sin ningún sufrimiento.

Marcos Tedín Cueto comenzará su formación en Desarrollo de Videojuegos en la Universidad Complutense después de cursar el bachillerato en el Instituto Carreño Miranda. «Siempre me gustaron los videojuegos y me planteaba trabajar en la parte más gráfica», explica. Hasta que descubrió las posibilidades de la programación y supo cual sería su objetivo profesional.

Laura Benavides Yáñez compaginó su estudios en el Carreño Miranda con los entrenamientos en el Club Natación Avilés. «Lo más duro fue la primera evaluación hasta que logre acostumbrarme a combinar los entrenamientos con el estudio, luego fue más fácil», asegura. Ahora, le espera Santiago de Compostela donde estudiará Enfermería. «Lo que más me gusta es poder ayudar a las persona, por eso escogí esta carrera», explicó.