El Hospital de Avilés prevé terminar su jardín terapéutico en el último trimestre del año Problemas con las capas arcillosas del terreno que no se habían detectado en un principio han retrasado los trabajos, que tendrían que haberse finalizado en mayo

Alejandro L. Jambrina Avilés Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El nuevo jardín terapéutico del Hospital de Avilés para sus pacientes tendría que haberse inaugurado en el mes de mayo, pero parece que finalmente se retrasará al último trimestre de este año. Así lo han confirmado recientemente desde la gerencia del centro hospitalario, aunque tampoco se aventuran a dar una fecha exacta. Según la explicación oficial, los problemas con las capas arcillosas del terreno que no se habían detectado en un principio han supuesto el retraso de los trabajos.

En un primer momento parecían unas obras relativamente sencillas que iban a tener un plazo de ejecución de unos dos meses, sin embargo, el terreno donde se ubicará este espacio asistencial escondía unas capas arcillosas que no se habían detectado en las catas que se llevaron a cabo en las primeras fases del proyecto.

Este inconveniente sobrevenido ha supuesto la modificación del proyecto inicial. Ahora se tendrá que aplicar una capa de zahorra que proteja el terreno y favorezca el drenaje del mismo con el fin de evitar inundaciones y movimientos de tierra no deseados.

Inversión de 551.049 euros

Esta actuación es la principal partida de un plan de inversiones del Patronato de la Fundación Hospital Avilés para este año que alcanza los 551.049 euros y que recibió el visto bueno el pasado mes de marzo por parte del órgano rector.

Este zona, que contará con nuevas especies vegetales, mobiliario urbano, láminas de agua, puentes y paseos, quedará dividida en tres espacios: Rehabilitación, Relax y Sociabilización. Asimismo, se habilitarán circuitos para la realización de recorridos específicos dirigidos a pacientes geriátricos hospitalizados, especialmente aquellos que se encuentren en la Unidad de Recuperación Funcional, con longitudes que dependerán de la evolución de cada paciente.

Las obras que se tendrían que finalizar antes de que termine el año se están ejecutando en una superficie de 2.400 metros cuadrados ubicados entre el edificio sanitario y la calle Sánchez Calvo. Por el momento sólo son visibles los primeros movimientos de tierra, pero próximamente se espera que el jardín terapéutico vaya tomando forma.