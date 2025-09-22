La industria en Avilés afronta un otoño marcado por las incertidumbres en la economía

El sector industrial de Avilés afronta un otoño complicado, con problemas derivados de la ralentización de los mercados internacionales y la incertidumbre generada por ... los vaivenes en la política económica de la administración de Donald Trump, a lo que se unen los problemas propios de la economía española que amenazan en convertirse en estructurales, como puede los altos costes energéticos, el papel de la administración pública y la ausencia de mano de obra cualificada.

Desde Femetal, se recuerda que en el primer semestre del año la producción industrial ha descendido un 0,13 por ciento además de que el mercado internacional ha caído un 6,6%, lo que lastra a empresas comarcales que, cada vez, tienen más proyección en el exterior. Es cierto que en algunos casos, las compañías atenderán en los próximos meses a contratos firmados con anterioridad. En ese sentido, las dificultades podrían incrementarse si, cuando concluya esa carga de trabajo, no se hayan logrado nuevas licitaciones.

LAS CLAVES 2025-26 Inestabilidad internacional La incertidumbre generada por la administración Trump y los diferentes conflictos internacionales complica la toma de decisiones de las empresas.

Energía El coste de la energía y la necesidad de reforzar las redes puede ser un cuello de botella para la actividad.

Administración Algunas herramientas para ayudar a las empresas no están siendo eficaces. Además de padecer una sobrerregulación.

La Cámara de Comercio de Avilés subraya que, tras sondear al tejido industrial de la comarca, se presenta un futuro poco halagüeño: «los sectores estratégicos de nuestra comarca enfrentan el otoño con perspectivas de ralentización en sus cadenas de producción y proyectos de inversión debido principalmente a la incertidumbre económica nacional e internacional y que también tendrán impacto directo en la creación de empleo».

Los costes energéticos son uno de los problemas junto con unos niveles de absentismo que no se logran reducir

El sector industrial también se encuentra con el obstáculo que representa la falta de actividad en el mercado interno. Desde la Cámara de Comercio se recuerda que la construcción de parques eólicos, tanto marinos como terrestres, se encuentra paralizada de facto, lo que prima a las empresas locales de un mercado donde, por su proximidad, serían muy competitivas como sucede a los centros de producción del norte y centro de Europa, privilegiados a la hora de responder a la demanda de esas áreas.

El bloqueo de la administración Trump a la entrada de manufacturas asiáticas genera una cadena de consecuencias que termina golpeando a las empresas locales. Y es que los productores chinos, principalmente, derivan sus producción al mercado europeo donde, según asegura la Cámara de Comercio, el denominado Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) no ofrece los resultados esperados. El objetivo de CBAM es generar un equilibrio entre la producción europea, que asume costes por medidas de reducción del impacto ambiental de su actividad, con aquella que llega de países que no respetan esos criterios y, por ello, asumen menos costes de producción. De ahí que la Cámara de Comercio reclama una corrección para ser realmente eficaz.

La industria también se encuentra con dificultades en el aspecto laboral en dos puntos muy concretos. Por una parte, la falta de personal cualificado. Los cursos de formación a la carta con compromisos de contratación alivian un poco, pero no terminan de dar una respuesta rápida en las puntas de producción y, además, está el problema de retener el talento en los momentos sin actividad. Las empresas también alertan sobre el problema de absentismo laboral que suponen otra rémora.

Las principales empresas

Las incertidumbres que se refleja el panorama general de las empresas se confirma en un repaso de las situaciones concretas. ArcelorMittal lleva tiempo advirtiendo de su situación y el futuro complejo que puede afrontar la siderurgia en toda Europa si no se modifican de manera radical las condiciones.

El otro gran actor industrial de la comarca, Asturiana de Zinc, también ve como siguen sin solucionarse sus grandes temas, como puede ser el coste de la energía eléctrica y también los problemas de las redes de suministro, que frenan su crecimiento. De igual manera, AZSA afronta las dificultades que supone la lenta tramitación administrativa para la ampliación de los depósitos de jarofix en El Estrellín.

Saint-Gobain sigue con la incertidumbre sobre la construcción del nuevo horno float y en lo que parece un proceso de redefinición de sus estrategia industrial en Europa lo que, en una empresa tradicionalmente opaca en su comunicación, despierta todo tipo de incertidumbres, fundadas o no.

Fertiberia afronta el cierre de un buen año en su actividad. No hay que olvidar que sus instalaciones en Avilés son un centro de producción dentro de un grupo. Aunque el campo español ha sufrido un año duro, la situación europea ha sido todo lo contrario.

Teniendo en cuenta que más de la mitad de la producción de la planta de Trasona es para la exportación es fácil concluir que se encuentra en una buena situación y con una buena cartera de pedidos para 2026. Al tiempo, los proyectos de ampliación y modernización prosiguen su tramitación y gestión interna con los ritmos propios de una época de incertidumbre. La situación de las pymes industriales de la comarca también refleja el contexto actual. Windar iniciará la gestión del expediente de despido colectivo por la suspensión de pedidos y pone a andar su filial de defensa ante el crecimiento de ese sector. Aunque Windar cuenta con una ventaja como es la alianza con Navantia, lo cierto es que encontrar un nicho en ese mercado no resulta sencillo ni rápido.

Otras compañías, como es el caso de Idesa Idesa, cuentan con carteras de pedidos para afrontar el otoño e invierno sin dificultades. La incertidumbre comienza cuando se terminen esa obra. Los aranceles de Estados Unidos pueden ser una barrera y la llegada de competidores asiáticos que, hasta ahora, estaban fuera de Europa es otra dificultad más.

De esta manera, lo peor podría venir en 2026, con el afecto de arrastre al tejido empresarial de la comarca que ofrece sus servicios a las grandes empresas.

En este contexto, desde la Cámara de Comercio se reclama que el crecimiento del sector de la defensa en Asturias se reparta de manera equitativa en todas las comarcas, destacando la bolsa de suelo industrial que se generará en las antiguas baterías de cok como una ocasión para el fortalecimiento del tejido industrial comarcal.

Por su parte, desde Femetal también se destaca las oportunidades del sector de la defensa, donde las empresas de la comarca también pueden aportar su base tecnológica y de conocimientos, coincidiendo con la Cámara de Comercio en la oportunidad que representa la ampliación del Parque Empresarial Principado de Asturias. Femetal también destaca la necesidad de mantener el esfuerzo del sector en formación y captación del talento para fortalecer su competitividad.