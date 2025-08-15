El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La actividad de Avilés no está generando el empleo que se necesita en la comarca. Pablo Nosti

La industria lidera en Avilés la pérdida de cotizaciones a la Seguridad Social en el último año con 302 bajas

Desde junio de 2024 al mismo mes de este año, el número de cotizantes ha pasado de 42.074 personas a 41.932 en la comarca avilesina

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:35

El número de cotizantes a la Seguridad Social durante el pasado año en la comarca de Avilés registró una caída de 142 personas, lo ... que corresponde a un 0,34 por ciento que deja en 41.932 el número de cotizantes en junio de este año respecto a la los 42.074 de junio de 2024. El dato refleja la actividad en Avilés, Castrillón, Corvera, Illas, Gozón, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco. La caída en el sector industrial es el causante de esa evolución.

