La industria lidera en Avilés la pérdida de cotizaciones a la Seguridad Social en el último año con 302 bajas

El número de cotizantes a la Seguridad Social durante el pasado año en la comarca de Avilés registró una caída de 142 personas, lo ... que corresponde a un 0,34 por ciento que deja en 41.932 el número de cotizantes en junio de este año respecto a la los 42.074 de junio de 2024. El dato refleja la actividad en Avilés, Castrillón, Corvera, Illas, Gozón, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco. La caída en el sector industrial es el causante de esa evolución.

La incertidumbre mundial por la evolución del comercio trasatlántico por la crisis de los aranceles desatada por Donald Trump puede ser una de las causas, habida cuenta que las empresas industriales de la comarca cuentan con una importante proyección exterior.

De hecho, el sector industrial es el que sufre la mayor caída en la comarca avilesina, según los últimos datos publicados en la web Trabajastur, del Principado de Asturias, con una disminución del 2,22 por ciento al pasar de 13.625 inscritos en junio de 2024 a 13.323 el pasado mes, un descenso de 302 personas y que no pudo ser asumido por la construcción ni el sector servicios.

Por otra parte el sector de la construcción tuvo un buen comportamiento, con un crecimiento de la afiliación del 3,17 por ciento hasta alcanzar los 2.822 inscritos, 87 más que el año pasado.

El sector servicios se portó de manera más moderada. En este caso aumentó en un 0,35 por ciento anual, aunque también son 87 trabajadores más y alcanzó las 24.949 personas afiliadas en el último ejercicio. Teniendo en cuenta que ya se encontraba en la campaña de verano, todo apunta a que la hotelería y hostelería ha mantenido una estabilidad en la plantilla y que el turismo podría encontrase en un techo en la creación de empleo.

Aunque en la comarca de Avilés el peso del sector agrario es reducido, éste ofreció realmente un comportamiento negativo y se perdieron catorce afiliados, al pasar de los 852 en junio de 2024 a 838 el pasado junio, lo que supone un descenso del 1,64 por ciento.

Concejo a concejo

Este es el esquema general que se mantiene en los diferentes concejos de la comarca. En el caso de Avilés, la evolución anual refleja un descenso anual de 138 cotizantes, un 0,66 por ciento. Los servicios mantuvieron el número de cotizantes mientras que la caída se concentró en la industria, donde se perdieron 187 cotizaciones. La cifra quedó amortiguada por la agricultura y la construcción, que crecieron en 13 y 36 personas, respectivamente.

Castrillón presentó un crecimiento anual de 27 cotizaciones hasta alcanzar 57.14 inscritas. Su comportamiento sectorial es diferente al de Avilés: aumento en industria (+10) y servicios (+37) mientras perdió afiliación en agricultura (-7) y construcción (-13).

Corvera vive una fuerte caída de 157 afiliaciones en un año (-1,64%), sobre todo por la industria, que perdió 178 cotizaciones. El sector agrario también registró seis pérdidas, mientras que la construcción contó con cuatro afiliados y hubo 27 en el sector servicios. Illas se mantuvo estable ya que las tres incorporaciones a las construcción asumieron las sendas bajas del resto de sectores.